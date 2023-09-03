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Aktüel İbrahim Tatlıses'in oğlu By Ahmet ile babasına rakip: Çok yakında yerini alacak! Gündem oldu
Aktüel

İbrahim Tatlıses'in oğlu By Ahmet ile babasına rakip: Çok yakında yerini alacak! Gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-03 21:02:00 - 2023-09-03 21:10:31
İbrahim Tatlıses'in oğlu By Ahmet ile babasına rakip: Çok yakında yerini alacak! Gündem oldu

İbrahim Tatlıses’in kurucusu olduğu Tatlıses Gıda yönetiminde yıllarca görev ve sorumluluk alan aynı zamanda restoranları bulunan Ahmet Tatlıses, By Ahmet Tatlıses Çiğ köfte Fabrikası kurdu. Babasıyla uzun zamandır tartışmalı olan Ahmet Tatlıses açtığı Çiğköfte fabrikasıyla Tatlıses çiğköftenin en büyük rakibi oldu.

İbrahim Tatlıses’in kurucusu olduğu Tatlıses Gıda yönetiminde yıllarca görev ve sorumluluk alan aynı zamanda restoranları bulunan
Ahmet Tatlıses, By Ahmet Tatlıses Çiğ köfte Fabrikası kurdu. Babasıyla uzun zamandır tartışmalı olan Ahmet Tatlıses açtığı Çiğköfte fabrikasıyla Tatlıses çiğköftenin en büyük rakibi oldu.

Türkiye’nin bir çok şehrine şubelik vermeye hazırlanan Ahmet Tatlıses’e ilk talep ise Tatlıses Çiğ Köfte’nin en iyi şubesi olan Bodrum şubesi oldu. Şubenin adını By Ahmet Tatlıses çiğ köfte olarak değiştirdiği öğrenildi. Ahmet Tatlıses’in kurduğu çiğköfte fabrikasına ve gıda şirketine neredeyse tüm illerden talep geldiği, bazı Tatlıses
Çiğköfte şubelerinin de By Ahmet Tatlıses Çiğköfte'ye geçmek için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Ünlüler ardı ardına paylaştı

Yeni kurduğu çiğköfte fabrikasının tanıtım videosunu bir çok sanatçı sosyal medyalarında paylaşarak Ahmet Tatlıses’e destek verdi. Tatlıses çiğköfte Bodrum şubesinin Ahmet Tatlıses’e geçmesini son zamanlarda en popüler şarkı olan 'Ali Cabbar' şarkısıyla duyurdu.

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