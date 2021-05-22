İbrahim Tatlıses'e şok! Tehdit ve hakaretten hapsi isteniyor

İbrahim Tatlıses, sahibi olduğu Tatlıses TV'de Genel Müdür olarak çalışan Fulya Akbay'ın kendisini dolandırdığını ileri sürerek savcılığa başvurmuş, ünlü türkücü milyonlarca lira dolandırdığını iddia etmişti.

İbrahim Tatlıses'in iddiası ardından Fulya Akbay hakkında soruşturma başlatılmıştı. Taraflar arasındaki soruşturma devam ederken, Akbay geçtiğimiz günlerde Tatlıses'in kendisini tehdit ettiğini belirterek şikâyetçi oldu.

Fulya Akbay dilekçesinde, 2006 yılından 2020 tarihine kadar Tatlıses Prodüksiyon Reklam ve Gösteri Hizmetleri Gıda San. Tic. Anonim şirketi ile Tatlıses Yayıncılık ve Yapımcılık A.Ş ve Tatlıses Gıda San. Tic. A.Ş şirketlerinde çalıştığını ve bir dönem itibariyle de ünlü türkücüye danışmanlık yaptığı belirtti.

Tehdit ve hakaret

Tatlıses'in kendisine Whatsapp üzerinden, "Kahpeler, şerefsizler, şimdi sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam, Bana yazmayın, yazacaklar sizlere merak etmeyin" şeklinde açıklama ibareleri taşıyacak mahiyette mesajlar gönderildiğini anlatan Akbay, ünlü türkücünün cezalandırılmasını istedi. Savcılık yürütülen soruşturmada dosyayı Uzlaştırma Büroya gönderdi. Taraflar uzlaşamadı.

Tatlıses'in 4 yıl hapsi isteniyor

Savcılık Tatlıses'in Fulya Akbay'a, tehdit ve hakaret içerikli sözler yer alan mesaj göndermek suretiyle 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret, Tehdit' suçlarından dava açtı. Ünlü türkücünün 4 yıl hapsi isteniyor.

İbrahim Tatlıses'in ihbarıyla başlatılan dolandırıcılık soruşturması sürüyor.