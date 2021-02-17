İbrahim Tatlıses'e şok! Oğlu duyurdu

Şair ve yazar Necdet Rüştü Efe'nin tek mirasçısı olan Şirin Nisan Dengiz, İbrahim Tatlıses ile İdobay Müzik şirketine 21 bin liralık tazminat davası açtı.



Dengiz, babasına ait “Batan Gün Kana Benziyor” adlı eserin Tatlıses’in “Yağmurla Gelen Kadın” albümünde izinsiz şekilde kullandığını öne sürdü.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde şöyle denildi: “İbrahim Tatlıses ve İdobay Müzik eserin mirasçısına bildirimde bulunmadan eseri izinsiz kullanmıştır.

Eser, Tatlıses ve İdobay Müzik tarafından YouTube gibi sitelerde izinsiz olarak kullanılmaya devam etmektedir.” Dengiz’in avukatı, “Taraflar arasında arabuluculuk görüşmesi yapılmış, ancak bir anlaşma sağlanamamıştır” dedi.