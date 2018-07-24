İbrahim Tatlıses’den yapımcı Erol Köse’ye büyük şok!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, prodüktör Erol Köse’nin Tatlıses Klasiği adlı albümünün izinsiz çıkardığını öğrenince mahkemeye başvurdu. Mahkeme Tatlıses’i haklı bularak yapımcı Erol Köse’yi 98 bin TL tazminata mahkûm etti. Bununla da yetinmeyen İbrahim Tatlıses Köse’ye 166 bin liralık icra başlattı.

İbrahim Tatlıses, eski eserlerinden oluşan "Tatlıses Klasikleri" adlı albümü kendisinden izin almadan piyasaya sürdüğünü ileri sürdüğü prodüktör Erol Köse'yi dava etti. Mahkeme heyeti, Tatlıses Klasiği albümünde ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 10 eserin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle prodüktör Erol Köse'nin 98 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Tatlıses cezayı az bularak, Köse’ye 166 bin liralık icra başlattı.