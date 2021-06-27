“İbrahim Tatlıses, öldü” haberlerine tepki gösterdi

Türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların talebi ile stent takılan ve ardından taburcu edilen şarkıcı, hakkında çıkan ‘öldü’ haberlerine “beni kullanmayın” diyerek tepki gösterdi.

Paylaştığı video ile isyan etti

Son olarak bazı sosyal medya hesaplarında 'İbrahim Tatlıses öldü' haberleri paylaşılınca türkücü isyan etti. Instagram hesabından bir video paylaşan Tatlıses, "5-6 gündür aleyhimde çıkan birtakım şeyler beni çok üzdü. Ben kendim için üzülmüyorum, beni sevenler için üzülüyorum. Sevenlerimi üzüyorsunuz Allah cezanızı verecek" dedi.