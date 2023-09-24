İbrahim Tatlıses, oğluyla birbirine girdi

Ticaret, baba ve oğlun arasını açtı...

Türkücü İbrahim Tatlıses, sahibi olduğu Tatlıses Çiğ Köfte üzerinden, büyük oğlu Ahmet Tatlıses hakkında gönderme yaptı.

İbrahim Tatlıses, "Biz daha ölmedik. Bizi ölü sayanlar ölü sayılandır. Çakalların ömrü aslan ayağa kalkana kadardır. Biz işimizin başındayız. Aslanın çakallarla işi olmaz. Önümüz kış, kış kışlığını ya puşt puştluğunu yapacak." dedi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oğlu Ahmet Tatlıses ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çakallar güçlerini kalabalıktan, aslanlar yalnızlıktan alır. Doğru çivi olanın çekiç sallayanı çok olur. Dik duran adamlar pes etmeyi değil, pes ettirmeyi göze alan adamlardır." diye konuştu.

Baba ve oğlun arasında sosyal medyadan atışması, bu kadar da olmaz, dedirtti.