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Yaşam İbrahim Tatlıses, oğluyla birbirine girdi
Yaşam

İbrahim Tatlıses, oğluyla birbirine girdi

Yeniakit Publisher
2023-09-24 14:50:00 -
İbrahim Tatlıses, oğluyla birbirine girdi

İbrahim Tatlıses ve büyük oğlu Ahmet Tatlıses, Tatlıses Çiğ Köfte üzerinden polemik yaşadı.

Ticaret, baba ve oğlun arasını açtı...

Türkücü İbrahim Tatlıses, sahibi olduğu Tatlıses Çiğ Köfte üzerinden, büyük oğlu Ahmet Tatlıses hakkında gönderme yaptı.

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İbrahim Tatlıses, "Biz daha ölmedik. Bizi ölü sayanlar ölü sayılandır. Çakalların ömrü aslan ayağa kalkana kadardır. Biz işimizin başındayız. Aslanın çakallarla işi olmaz. Önümüz kış, kış kışlığını ya puşt puştluğunu yapacak." dedi.

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Oğlu Ahmet Tatlıses ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çakallar güçlerini kalabalıktan, aslanlar yalnızlıktan alır. Doğru çivi olanın çekiç sallayanı çok olur. Dik duran adamlar pes etmeyi değil, pes ettirmeyi göze alan adamlardır." diye konuştu.

Baba ve oğlun arasında sosyal medyadan atışması, bu kadar da olmaz, dedirtti.

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