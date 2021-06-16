İbrahim Tatlıses kalp krizi mi geçirdi? En yakınındaki isim açıkladı
Sosyal medyada yayılan 'İbrahim Tatlıses kalp krizi geçirdi' iddiaları sonrası Tatlıses'e yakın bir isimden açıklama geldi.
Türkücü İbrahim Tatlıses'in kalp krizi geçirdiğine dair iddialar sonrası açıklama geldi.
Beyaz TV'de gündeme gelen 'İbrahim Tatlıses kalp krizi geçirdi' gelişmesinin ardından Mehmet Ali Erbil konuştu.
Beyaz TV'ye bağlanan Erbil, Tatlıses'in sağlık durumunu açıkladı ve söz konusu iddiaları yalanladı.
Erbil, "İbrahim Tatlıses ile beş dakika önce konuştum. Hiçbir şeyi yok. Evinde ailesiyle birlikte. Adam işinin gücünün başında. Şuan Bodrum'da" dedi.