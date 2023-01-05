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Medya İbrahim Tatlıses ile ilgili flaş iddia! Beklenmedik itiraf...
Medya

İbrahim Tatlıses ile ilgili flaş iddia! Beklenmedik itiraf...

Seren Serengil, İbrahim Tatlıses konusu konuşulduğu anda bir anda söze girerek Tatlıse ve Hadise hakkında şaşırtıcı sözler sarf etti. Seren Serengil, İbrahim Tatlıses'in Hadise ile anılan Rıza Sarraf ile yakın dost olduğunu iddia etti ve "Haliyle yenge konumunda olduğu için kolluyor olabilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 16:48:00 -
İbrahim Tatlıses ile ilgili flaş iddia! Beklenmedik itiraf...

Seren Serengil, İbrahim Tatlıses konusu konuşulduğu anda bir anda söze girerek Tatlıse ve Hadise hakkında şaşırtıcı sözler sarf etti. Seren Serengil, İbrahim Tatlıses'in Hadise ile anılan Rıza Sarraf ile yakın dost olduğunu iddia etti ve "Haliyle yenge konumunda olduğu için kolluyor olabilir" dedi.

İbrahim Tatlıses, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın photoshop'la yapılmış dövmeli fotoğrafını gerçek sanarak Instagram sayfasında paylaştı. Çok geçmeden paylaşımını silen İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili Twitter sayfasında bir açıklama yayınladı.

"Ben Ajda Pekkan bilirim, Hadise bilirim" diyen Tatlıses, "Vaktim mi var da Dua Lipa’yı bileyim, takip edeyim? Meğer başka bir kıza yapmışlar, bunu gönderdiler. Ben de teşekkür ettim, paylaştım. Niyetim kötü değildi" şeklinde konuştu.

Seren Serengil ise onca sanatçı varken Tatlıses'in Hadise demesine takıldı.. Serengil bu konuda konuşurken "Bana mesajlar atıyordu Hadise için güzel şeyler söyleyin diye. Çünkü Reza Bey ile yakın ya... Bana yazıyordu güzel şeyler söylersen mahkemeye vermeyecekler diye. Ben zaten söylüyordum, 'Yapmayın, Reza ile konuştum! diye bana mesajları var. Haliyle yenge konumunda olduğu için kolluyor olabilir" dedi.

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