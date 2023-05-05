İbrahim Tatlıses çılgına döndü: İyi ki senin kapına gelmedik

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, İbrahim Tatlıses’in İzmir Narlıdere’deki evi geçen günlerde yanmıştı, şans eseri o sırada İstanbul’da olan Tatlıses bir arkadaşında kaldığını belirtti ve “Allah dostların eksikliğini vermesin. Süleyman diye bir dostumuz var sağolsun, İzmir’de 10 dönüm üzerine kurulu malikanesini bize tahsis etti. Var olasın “Sultan Süleyman kardeşim” he de Rehatiye bak” tweet’iyle arkadaşına teşekkür etti. Bu konuyu “Tatlıses’e arkadaşı sahip çıktı” başlığıyla haber yapan ve Tatlıses’e gönderen Urfa Değişim Gazetesi ünlü sanatçıyı küplere bindirdi.

71 yaşındaki İbrahim Tatlıses “Benim attığım tweet ile senin yaptığın haber ne alaka? Bu mudur gazetecilik! Ben yurt dışında değil İstanbul’daydım… Yazdığım tweet’te de var zaten… Öyle bir yazmışsın ki sanki yardıma muhtaç gibi yazmışsın… İyi ki senin kapına gelmedik… Yazık ki Urfalısın… Tebrik ediyorum seni” paylaşımını yaptı.