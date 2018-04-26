İbrahim Tatlıses AK Parti'den aday adayı! Bakın hangi şehirden

Daha önce Şanlıurfa’dan AK Parti milletvekili aday adayı olan Tatlıses listeye girememişti, bu sefer İzmir’den aday adayı olacak.

ADAYLIK BAŞVURUSU CUMA GÜNÜ YAPILACAK

Tatlıses’in aday adaylığı başvurusunu avukat tarafından cuma günü yapılacak.

Uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve uzun süre fizik tedavi gören Tatlıses, geçen yıl İzmir’e taşınmıştı.