İbrahim Tatlıses AK Parti'den aday adayı! Bakın hangi şehirden
AK Parti’den 3 kez milletvekili aday adayı olan ancak listeye girmeyi başaramayan İbrahim Tatlıses, dördüncü kez aday adayı olacak.26 Nisan 2018 Perşembe 11:51
Daha önce Şanlıurfa’dan AK Parti milletvekili aday adayı olan Tatlıses listeye girememişti, bu sefer İzmir’den aday adayı olacak.
ADAYLIK BAŞVURUSU CUMA GÜNÜ YAPILACAK
Tatlıses’in aday adaylığı başvurusunu avukat tarafından cuma günü yapılacak.
Uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve uzun süre fizik tedavi gören Tatlıses, geçen yıl İzmir’e taşınmıştı.
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