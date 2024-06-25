İbrahim Saraçoğlu'ndan doğal yollarla et beni düşürme yolları: Nasıl yapılır? Bunlar ilaç gibi gelecek

Et benleri, cilt yüzeyinde bulunan genellikle iyi huylu tümörlerdir ve genellikle zarar vermezler. Ancak, görünüm veya rahatsızlık nedeniyle et benlerini azaltmak isteyenler için bazı doğal yöntemler bulunmaktadır.

DOĞAL YOLLARLA ET BENİ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, doğal yöntemleriyle tanınan bir uzmandır. Et benlerini düşürmek için de bazı bitkisel çözümler önermektedir.

1. ELMA SİRKESİ VE SARIMSAK

İbrahim Saraçoğlu’na göre, sarımsak ve elma sirkesi karışımı et benlerinin doğal yollarla düşürülmesine yardımcı olur. Bu karışımı hazırlamak için, 2 diş sarımsağı ezin ve üzerine biraz elma sirkesi ekleyin. Elde ettiğiniz karışımı bir pamuk yardımıyla et benlerinin üzerine uygulayın. Bunun etkili olabilmesi için düzenli olarak uygulamanız gerekmektedir.

2. KARANFİL YAĞI

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Bir diğer İbrahim Saraçoğlu tarifi ise karanfil yağı kullanmaktır. Karanfil yağı, et benlerinin küçülmesine ve düşmesine yardımcı olabilir. Temiz bir pamuğa birkaç damla karanfil yağı damlatın ve et benlerinin üzerine uygulayın. Bu işlemi her gün tekrarlayarak sonuç alabilirsiniz.