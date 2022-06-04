İbrahim Saraçoğlu zayıflama kürleri! Evde zayıflama kürleri nasıl yapılır?

İbrahim Saraçoğlu’nun zayıflama kürleri yardımıyla kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde ideal kilonuza ulaşabilirsiniz.

İbrahim Saraçoğlu zayıflama bitki çayı ile de mümkündür der eğer doğru karışımı yaparsanız vücudunuzdaki fazlalıkların yakılmasını kolaylaştırabilirsiniz.

İşte İbrahim Saraçoğlu’nun kilo verdiren kür tarifleri

Artan çay tüketimi vücudunuzun sistemlerini temizlerken sizi nemli tutar.

Kilo kaybı için bu zayıflama çay tarifleri, yeni ve sağlıklı olduğundan herkes tarafından kullanılır.

Zayıflama içecekleri sağlıklı bir diyetle kombine edildiğinde kilo vermenize yardımcı olur.

“Fakat egzersiz yapmadan kilo vermenin ve doğru beslenme planının güvenli ve sağlıklı bir yolu yoktur.

Aktif yeme sisteminizi devam ettirdiğiniz taktirde zayıflama çaylarını içmek kilo vermenize yardımcı olabilir.

Çalışmalar, zayıflama çaylarının vücudunuzun doğal toksin detoksifikasyon süreçlerini geliştirmesine yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Zayıflama çayları çok çeşitlidir: Zayıflama çayı, metabolizmayı teşvik ettiği ve sindirimi hızlandırdığı düşünülen bitkisel maddelerden oluşur. Bu nedenle, zayıflama çayı hipotiroidizm veya kronik sindirim sistemi komplikasyonları gibi metabolik bozukluklarla mücadele eden insanlara her zaman uygun değildir. Zayıflama çayının kullanımına başlamadan önce, sağlık uzmanları ile genel sağlık üzerindeki etkileri hakkında konuşmaya dikkat edin.

İbrahim Saraçoğlu Zayıflama Çayı

Malzemeler:

4 çay kaşığı yeşil çay

4 çay kaşığı mate yaprağı

2 çay kaşığı kekik

2 çay kaşığı ısırgan yaprağı

1 litre su

Hazırlanışı:

Zayıflama çayını hazırlamak zahmetsizdir: Zayıflama çayı için bir bardağın içine yeşil çay, mate yaprağı, kekik ve ısırgan yaprağını ilave edin. Tüm malzemeleri karıştırarak kaynar suyun içine ekleyin. 10 dakika demlenmesini bekledikten sonra afiyetle içebilirsiniz. Günde 3 veya 4 kez bu çayı içmeniz uygundur.

İbrahim Saraçoğlu Zayıflama Maydanoz Kürü

İbrahim Saraçoğlu kürleri zayıflama etkisini genellikle metabolizmayı hızlandırarak ve detoks etkisi göstererek ortaya çıkarır.

Maydanoz, vücudun aşırı sudan kurtulmasına yardımcı olarak kilo vermeyi geçici olarak kolaylaştırır.

Su tutulması, adet öncesi sendrom, diyetinizde fazla sodyum, hamilelik veya belirli ilaçlarla ilişkili olabilir.

İdrar söktürücü sebzeler ve çaylar, bu fazla sıvıdan bir kısmını temizlemeye yardım eder.

Maydanoz hafif bir diüretik olarak kabul edilmekle birlikte, sağlık uzmanı doktorunuza bunu kürü denemeden önce danışabilirsiniz.

Maydanoz Kürü Tarifi

Malzemeler:

Yarım demet maydanoz

1 limonun suyu

1 su bardağı su

Maydanoz Kürü Nasıl Yapılır?

Mutfak robotunun içine temizlenmiş maydanoz, sıkılmış limon suyu ve içme suyunu ekleyip iyice karıştırın. Bu kürü sabahları kahvaltıdan önce 15 gün boyunca tüketebilirsiniz. Eğer devam etmek isterseniz birkaç gün ara verip yeniden başlayabilirsiniz. Karaciğeri temizleyen bu kür tüm cildinizi parlatacağı gibi detoks etkisi de yaratacaktır.

İbrahim Saraçoğlu Zayıflama Tilya Kürü

Tilya kürünün içeriğinde ıhlamur, kuşburnu ve altın otu vardır ve İbrahim Saraçoğlu zayıflama kür tarifleri içinde önemli bir yere sahiptir.

Bu üç faydalı bitki kaynatılır ve demlendikten sonra bir litre su ile karıştırılarak kullanılır. Çayı andıran tadı hafif ekşidir.

Bu yüzden çok az şeker kullanılarak tatlandırılabilir.

Sağlıklı ve tamamen doğal bitkilerden oluşan bu kürü zararlı ve kilo aldıran asitli içecekler yerine tercih etmeniz, kısa sürede kilo vermenizi ve metabolizmanızın dengeli bir seviyeye ulaşmasını sağlar.

İbrahim Saraçoğlu zayıflama kürü ıhlamur etkisiyle vücudun rahatlamasını ve diyet sürecinde oluşan gerginliğin azalmasını da sağlar.

Tilya Kürü Tarifi

Malzemeler:

Ihlamur

Kuşburnu

Altın otu

Tilya Kürü Tarifi Nasıl Yapılır?

Kür için öncelikle ıhlamur, kuşburnu ve altın otu bitkileri ya da hazır yapılmış tilya kürü satın alınmalıdır.

Malzemeler hazır olduktan sonra ıhlamur ve kuşburnu en az yirmi gram, altın otu ise en az on gram olacak şekilde karıştırılır.

Önceden kaynatılmış yaklaşık bir litre suya hazırladığınız bu karışımı atmanız ve yaklaşık üç dakika daha karıştırarak kaynatmaya devam etmeniz gerekir.

Tilya kürü suda iyice kaynadıktan ve rengini verdikten sonra demlenmeye alınır.

Demlendikten sonra bir litrelik bir şişeye boşaltılarak ılınması için bir süre daha bekletilir.

Buradaki önemli nokta bu bir litrelik kürü tek defada içmenin sakıncalı olmasıdır.

İbrahim Saraçoğlu Zayıflama Lahana Kürü

Lahana kürü, 10 kilo kadar kaybetmenize yardımcı olacağına inanılan bir haftalık zayıflama diyetidir.

İbrahim Saraçoğlu zayıflama kürü lahana ile hazırlanırken uygulama boyunca ortaya epeyce haşlanan lahana yaprakları çıkar.

Bu yaprakları gün içinde tüketmeniz bağırsaklarınızın daha iyi çalışmasına katkıda bulunur.

Malzemeler:

4 adet iri lahana yaprağı

Yarım litre içme suyu

Yarım demet maydanoz

2 yemek kaşığı limon suyu

Lahana Kürü Tarifi Nasıl Yapılır?

Lahanaları fazla parçalamadan içme suyunda birkaç dakika kaynatın.

Daha sonra içerisine temiz ve taze maydanozları ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.

Toplam kaynatma süreniz 5-6 dakikayı geçmemelidir.

Suyu süzüp ayırdığınız bu kürü üçe bölerek günün farklı öğünlerinde tüketebilirsiniz.

İçmeden önce limon suyu ilave etmelisiniz.

İbrahim Saraçoğlu zayıflamak için lahana kürü önerirken bu uygulamanın bahar yorgunluğu için de iyi geldiğini vurgulamaktadır.

İbrahim Saraçoğlu Zayıflama Yoğurt Kürü

İbrahim Saraçoğlu’nda zayıflama kürleri içerisinde bulunan yoğurtlu öneriyi çok seveceksiniz.

Özellikle güvendiğiniz bir sütle hazırlayacağınız ev yoğurduyla yoğurt kürünü uygularsanız nimetlerinden en iyi şekilde fayda görebilirsiniz.

Yoğurt, güçlendirici protein ve kemik yapım kalsiyumuna sahiptir.

Ayrıca kilo vermenize ve soğuğu savuşturmanıza yardımcı olabilir. Bir porsiyon yoğurt önemli bir potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko ve B5 vitamini (pantotenik asit) kaynağıdır.

Yoğurt ayrıca kırmızı kan hücrelerini koruyan ve sinir sisteminizin düzgün çalışmasına yardımcı olan B12 içerir.

Günde üç kaşık yoğurt, bir antrenmandan sonra daha hızlı yorgunluk atmanıza yardımcı olabilir.

Protein, kaslarınızın kendilerini onarmaya ihtiyaç duyacağı amino asitleri sağlar.

Yoğurttaki protein ayrıca bağırsak tarafından emilen su miktarını artırmaya yardımcı olur ve hidrasyonu artırır.

Malzemeler:

1 limonun suyu

1 çay kaşığı pul biber

3 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt. Tam yağlı yoğurt kür için pek uygun değildir.

Yoğurt Kürü Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle malzemeleri bir kasenin içine koyup karıştırın.

Daha sonra buzdolabında bu kaseyi muhafaza edin.

Yatmadan 1 saat kadar önce yoğurt kürünüzü yiyin.

Yoğurt kürü en az bir hafta düzenli olarak uygulandığında faydalı olmaktadır.

2-3 hafta uygulanması sağlıklı bir görünüme kavuşmanıza yardım eder.

İbrahim Saraçoğlu Zayıflama Soğan Kürü

Saraçoğlu zayıflama kürleri hakkında araştırma yaptığınızda karşınıza çıkan en popüler sonuçlardan biri de soğan kürü olacaktır.

Soğan kürü zayıflatma etkisinin yanında hormonlar üzerindeki olumlu etkisiyle regl döngüsünü düzenleme etkisine de sahiptir.

Soğanlar, antioksidan kuersetin için iyi bir kaynaktır. Vücudunuzda enerji tüketimini veya kalori yakmayı artırırken, iltihaplanmayı da azaltmaktadır.

Ek olarak, vücudunuz antioksidanın enerji harcamaları üzerindeki erken etkisine uyum sağlayabilir ve bu da zaman içindeki faydasını azaltabilir.

Soğanla yemek pişirmek, fazla kalori eklemeden gıdalarınıza lezzet katmanın iyi bir yoludur.

Bir yemeğe soğan eklenmesi, daha fazla lif elde etmenize yardımcı olabilir. Lif, sindiremeyeceğiniz bir bitki besininin parçasıdır.

Yeme lifleri, kilonuzu kontrol etmenize yardımcı olur.

Malzemeler:

2 bardak su

1 adet kuru soğan

Soğan Kürü Tarifi Nasıl Yapılır?

Suyun ısıtılarak bir kabın içine konması ve kuru soğanın dört eşit parçada bu kaynamış suyun içine atılması gerekir.

Hazırlanan kür ılık şekilde yemeklerden önce tüketilmelidir.

Bu kür aşırı tüketildiğinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğinden en fazla 15 gün süreyle uygulanmalıdır.

Hızlı ve sağlıklı zayıflama için birebirdir.

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