İbrahim Saraçoğlu sırrını verdi: takviye arayışı bitmedi diyenler, işte cevap! Bağırsakları ayna gibi yaptı

Artan hazır gıda tüketimi insan vücudunda yan etkiler yapabilmekte. Özellikle son dönemde artan bağırsak şikayetleri vatandaşları zor durumda bırakırken Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan hayat kurtaran tavsiye geldi. Bu besin sayesinde bağırsaklarınız tertemiz olacak. Günde bir tane yemeniz yeterli.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu bağırsakları doğal yolla temizleyen etkili besinin açıkladı. Saraçoğlu, hibisküs ile bağırsakların baştan aşağı temizleneceğini ve mide sorunlarının önüne geçilebileceğini ifade etti.

HİBİSKÜS NEDİR?

Hibiskus, ekşimsi bir tada sahip, susuzluğu giderici bir etkisi olan antioksidan açısından zengin bir bitki türüdür. Ebegümecigiller (Malvaceae) ailesine ait olan hibiskus bitkisi iyi miktarda C vitamini barındırır ve sağlık açısından birçok fayda sağlar. Yaklaşık üç yüz türü bulunan ve hatmi çiçeği olarak da bilinen hibiskus bitkisi, hoş kokulu yapısıyla da bilinir.

HİBİSKÜS ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Besin değeri yüksek olan hibiskus çayının sağlık açısından birçok faydası bulunur. Kalp hastalıkları risklerini azaltmadan bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar birçok hastalıklarda etkili olabilmektedir. Hibiskus çayının faydaları şu şekilde sıralanabilir: