İbrahim Saraçoğlu sağlıklı yaşamın sırlarını açıkladı! Kalp damarlarını yağ sökücü gibi temizliyor! O besin ile şaşırttı!

Doğada yetişen pek çok bitki bulunuyor. Bu bitkilerden bir tanesi var ki basurun kesin çözümüymüş. Üstelik bu mucize bitki alp damarlarını güçlendirip doğal tansiyon ilacı etkisi sağlıyor! İşte İbrahim Saraçoğlu'nun da şifasına hayran kaldığı o mucize ot...

Çobançantası otu (Capsella bursa-pastoris), turpgiller familyasına ait, yaygın olarak bulunan ve uzun yıllardır tıbbi amaçlarla kullanılan bir bitkidir. İsmini, tohumlarının çobanın taşıdığı bir çantaya benzemesinden alır. Çobançantası otu, sağlık açısından birçok fayda sunar. İşte çobançantası otunun faydaları!

KANAMAYI DURDURUR

Kanama durdurucu (hemostatik) özellikleriyle bilinir. İçeriğindeki tanenler ve diğer bileşenler, kanamayı hızla durdurmaya yardımcı olabilir. Özellikle burun kanamaları, adet kanamaları ve yara kanamaları için etkili bir bitkisel çözümdür.

ADET DÜZENSİZLİKLERİNİ DÜZELTİR

Kadınların özel dönemlerinde yardımcı olabilir. Ayrıca, menopoz dönemindeki kadınlarda görülen kanama düzensizliklerini de dengeleyebilir.

İDRAR YOLU SAĞLIĞINI DESTEKLER

Çobançantası otu, idrar söktürücü özelliklere sahiptir ve bu sayede idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde yardımcı olabilir. İdrar miktarını artırarak böbreklerin ve idrar yollarının temizlenmesine katkı sağlar.

YARALARIN İYİLEŞMESİNİ SAĞLAR

Bu mucize ot anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özellikleri sayesinde yara ve yanıkların iyileşme sürecini hızlandırabilir. Bitkinin ezilerek doğrudan yaraya uygulanması veya merhem şeklinde kullanılması, enfeksiyon riskini azaltır ve iyileşmeyi destekler.

DOĞAL TANSİYON İLACI

Çobançantası otunun tansiyon düşürücü özellikleri vardır. Hipertansiyon (yüksek tansiyon) hastaları için doğal bir çözüm olabilir. Bitki, kan damarlarını genişleterek kan basıncının düşmesine yardımcı olur.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLER, BASURA ÇÖZÜMDÜR

Sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler sağlar. Hazımsızlık, mide krampları ve bağırsak gazları gibi sorunları hafifletebilir. Sindirim sistemi sağlığını destekleyerek rahatlama sağlar. Basur için de bu mucize bitkiden sıklıkla faydalanılır.

KALBİ VE DAMARLARI KORUR

Çobançantası otu, kalp ve damar sağlığına olumlu etkilerde bulunabilir. Kan dolaşımını iyileştirir, damarları güçlendirir ve kanın pıhtılaşmasını düzenler. Bu özellikleri, kalp krizi ve inme riskini azaltmada yardımcı olabilir.

ANTİOKSİDAN ETKİLER SAĞLAR

Bu ot antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin zararlarından korur ve hücre hasarını önler. Bu da genel sağlığın korunmasına ve yaşlanma belirtilerinin geciktirilmesine katkı sağlar.

Çobançantası otunu çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz:

Çay: Kurutulmuş çobançantası otunu kaynar suya ekleyerek 10-15 dakika demleyin ve süzerek için. Günde 1-2 fincan tüketebilirsiniz.

Tentür: Çobançantası tentürü, damla şeklinde suya eklenerek kullanılabilir. Dozaj için bir uzmana danışmanız önerilir.

Merhem: Çobançantası otunu ezerek veya tentürünü kullanarak doğal merhemler yapabilir ve cilt üzerindeki yaralara uygulayabilirsiniz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Çobançantası otunun kullanımı genellikle güvenli olsa da, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Hamilelik ve emzirme döneminde kullanmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır. Ayrıca, herhangi bir kronik hastalığınız veya düzenli kullandığınız ilaçlar varsa, çobançantası otunu kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

Geleneksel tıpta yaygın olarak kullanılan ve birçok sağlık faydası sunan bir bitkidir. Kanama durdurucu özellikleri, adet düzenleyici etkileri ve genel sağlık üzerindeki olumlu etkileri ile dikkat çeker. Doğru ve bilinçli kullanıldığında, çobançantası otu doğal bir şifa kaynağı olabilir. Ancak, herhangi bir bitkisel tedaviye başlamadan önce bir uzmana danışmayı unutmayın.

İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN BASURA ŞİFA ÇOBANÇANTASI KÜRÜ!

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, önerdiği çobançantası bitkisi sayesinde pek çok kişinin rahatladığını dile getiriyor. Aktarlarda kapış kapış satılan o mucize bitkinin kürünü yapmak ise çok kolay. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun mucize çobançantası kürü tarifi!

Çobançantası bitkisini 1 bardak suda 7-8 dakika kaynatın.

Ilınınca süzüp suyunu için.

Bu kürü 30 gün boyunca aç karnına her gün yapın.

30 günün sonunda kürü sonlandırın.

Önemli not: Çobançantası basura hemen aynı gün etki etmiyor.

Çobançantasının salınım süresi (etki süresi) 12 saat olduğu için, 12 saat sonunda etki etmeye başlıyor.

Hamilelerde, emzirenlerde, 7 yaş altı çocuklarda, alerjen bünyeye sahip kişilerde ve kronik hastalarda bu tüketim önerilmez. 1 ay boyunca her gün 1 bardak içmek yeterlidir.