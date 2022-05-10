İbrahim Saraçoğlu rezene çayı nasıl yapılır? Rezene çayının faydaları neler? Öksürüğü anında kesiyor!

Rezene nedir, nerede kullanılır?

Özellikle yoğurtlu salata soslarına da rezenenin çok yakıştığı söyleyebiliriz. Rezenenin gövde ve yaprak kısımları da zeytinyağlılar, salatalar, soteler, et yemekleri, omletler, ot yemekleri, ot kavurmaları ve hamur işlerinde kullanılabilir.

Rezene çayı nasıl yapılır Saraçoğlu

Çayı hazırlamak için öncelikle rezene tohumlarını bir kaşık yardımıyla güzelce kırın. Ezilen tohumları kupaya koyduktan sonra üzerine kaynamış su dökün. 10 dakika kadar demlenmeye bıraktıktan sonra süzerek içebilirsiniz.

Rezene çayına şeker atılır mı? Rezene çayı nasıl hazırlanır?

Rezene çayı, rezene bitkisinin tohumlarıyla, belli bir demleme yöntemi kullanılarak hazırlanan bir çaydır. Rezene çayı yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır.

İlk olarak kullanacağınız rezenenin miktarını, doğru belirlemek gerekmektedir. Bir fincan rezene çayı için, iki çay kaşığı veya bir buçuk tatlı kaşığı rezene tohumu yeterli olacaktır.

Diğer bir püf noktası ise, rezene çayını demlemeden önce rezene tohumlarını bir havan yardımıyla birazcık ezerek, içerisinde bulunan yararlı yağların ortaya çıkmasını sağlamaktır.

Rezene çayının faydaları nelerdir?

Rezene çayı ağız kokusunu giderir. Diş ağrılarının geçmesine yardım eder.

Rezene yapısındaki potasyum sayesinde gerilmiş damarları rahatlatır ve kan basıncını düşürür. Tansiyonu dengeleyerek kontrol altında tutar.

Rezene çayı yeni doğum yapmış annelerde anne sütünü artırmaktadır. Ayrıca rezene çayının bir başka faydası ise bebeklerde oluşan gaz sancısını(kolik) ve ağlamalarını azaltmaktadır.

Eğer cildinizde kızarıklık veya akne gibi problemler varsa rezene çayı tüketmelisiniz. Ayrıca rezene cilde parlaklık vererek yenilenmesine yardımcı olur.

Antibakteriyel özelliği sayesinde ağızda oluşan kokuları gidermede doğal bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Rezene çayı libidoyu artırmaktadır. Regl sancısı çeken kadınların ağrılarını geçirmeye yardımcıdır.

Rezene vücuttaki toksinlerin atılmasında rol oynar. Sindirim sistemini düzenler. Vücuttaki gazlardan kurtarır. Kabızlık, hazımsızlık, mide yanması, böbrek ağrıları ve iltihaplar için oldukça yararlıdır. Ayrıca reflü, gastrit gibi problemleri en aza indirir.

Rezene çayı kilo vermek isteyenlerin tüketmesi gereken bir içecektir. Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakmayı kolaylaştırır. Diyet listelerinin olmazsa olmazlarındandır. Ayrıca tercih edilmesinin bir diğer sebebi idrar söktürücü olmasıdır.

Rezene balgam söktürerek rahatlamanıza yardım eder. Ağrı şikayetlerinizi yatıştırıcı etkisiyle hafifletir. Ayrıca bronşit problemlerinizi gidermede ve öksürük nöbetlerinizi azaltmada oldukça etkilidir.

Rezene vücutta biriken bakterilere karşı savaşır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun iyileşmesini hızlandırır. İçerdiği antioksidan ve C vitamini ile güçlü bir bağışıklık sistemi sağlar ve hastalıklara yakalanma ihtimalinizi en aza indirir.

Rezene kan akışını düzenlemeye yardım eder.

Rezene çayı yorumları; Rezene bilinen en eski spazm çözücülerden biridir. Hazım sistemi rahatsızlıklarında kullanılır. İştah açıcıdır. Bebeklerin gaz sancılarını alır.

Rezene çayı zararlı mıdır?

Her şeyde olduğu gibi rezene çayının da fazlası bünyeye dokunabiliyor. Diğer taraftan bilinçli tüketilmediği zaman ortaya farklı etkileri çıkabilir. Öyleyse rezene çayı tüketiminde ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara bir bakalım.

Alerjik Problemler

Rezene çayı bazı durumlar için alerjik reaksiyon gösterebilir. Kereviz, kepek ve havuç alerjisi olan kişilerde rezeneye karşı alerjik reaksiyon gelişebilir. Bu belirtilerin içinde yutma zorluğu ve yüz şişmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Hamile Kadınlarda Oluşan Problemler

Yapılan bazı araştırmalar hamile veya emziren kadınlar için olumsuz etkilerini ortaya koymaktadır. Rezene tüketen hamile bayanlarda düşük yapma ihtimali ortaya çıkmaktadır. Hamilelik süresi içinde rezene tüketmekten kaçınmak gerekiyor.

İlaçlarla Etkileşimi

Rezene bazı ilaçlar ile reaksiyona girerek metabolizmanın çalışmasını engelleyebilir. Bu reaksiyondan kaçınmak için rezene çayı içmeden en az iki saat önce ilaçlarınızı alınız. Ayrıca hiçbir bitki çayını doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.

Endokrin sistemini etkiler

Rezene yapısı gereği endokrin sistemini bozan hormonlara sahiptir. Endokrin sisteminden kaynaklı rahatsızlık yaşayanların kesinlikle tüketmemesi gerekir.

Bebeklerde rezene çayı tüketimi

Bebekler için rezene tüketimini doktorunuza danışmanız oldukça önemlidir. Çünkü rezene çayı bebeklerde huzursuzluk ve gaz sorunlarının önüne geçse de bebeğinizin sağlığı için ideal tüketim miktarını doktorunuzla belirlemelisiniz.

Rezene çayı bebeklerde ne ise yarar?

Rezene çayı bebeklerde sindirim problemlerini ortadan kaldırır. Bebeklerin mide olarak rahatlamasına yardımcı olur. - Bebeklerin bu dönemde en büyük sorunu gaz ve şişkinlik sorunudur. Rezene çayı bu dönemdeki gaz ve şişkinlik sorunlarına iyi gelmektedir.

Rezene çayı gaza iyi gelir mi?

Rezene çayı yüzyıllardır bitkisel tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Rezene çayı bebeklere verilebilecek kadar hafiftir ve özellikle kalınbağırsak sancılarına iyi gelir. Kasları yumuşatan ve spazmlara iyi gelen rezene gaz ve şişkinliği azaltır. Midesi bulananlar ve karın ağrısı çekenlerin kullanması uygundur.

Emzirme döneminde rezene çayı

Emziren anneler gün içerisinde 4-5 bardağa kadar rezene çayı tüketebilirler. Bu çay anne sütünün artmasına yardımcı olmaktadır. Bunun yanında rezene çayı bebeklerin gaz problemlerinin hafiflemesine de yardımcı olmaktadır. Rezene hoş kokusu ve güzel tadı sebebi ile yemeklerde sıklıkla kullanılır.

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