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Aktüel
8
Her durumda sakin kalmak: Soğukkanlı nasıl olunur, sinirliyken nasıl sakin olunur?

2022-05-10 19:10:19
Her durumda sakin kalmak: Soğukkanlı nasıl olunur, sinirliyken nasıl sakin olunur?

Duygu yoğunluğunuz yanardağ gibi patlamadan önce nasıl kontrol edebileceğinizin yolları ve arkadaş grubunuzdaki 'soğukkanlı' kişinin siz olduğunuzu gösteren işaretler...

#1
Foto - 1. Adım: Soğukkanlı olmak- Düşün- Bir şey söylemeden önce ne olduğu ve seni nasıl hissettirdiğini iyice düşün. Bu özel durumun gerçek sebebini anlamak konuyla ilgili olmayan olayların ve duyguların ortaya çıkmasını engellemene yardım eder.

1. Adım: Soğukkanlı olmak- Düşün- Bir şey söylemeden önce ne olduğu ve seni nasıl hissettirdiğini iyice düşün. Bu özel durumun gerçek sebebini anlamak konuyla ilgili olmayan olayların ve duyguların ortaya çıkmasını engellemene yardım eder.

#2
Foto - 2. Adım: Nefes Al- Derin bir nefes almak, yeniden güç kazanmak için en hızlı yollardan biridir ve çılgına dönmeni engeller. Arkadaşların ya da ailenle birlikteysen, yalnız kalabileceğin ve rahatlayabileceğin başka bir odaya git.

2. Adım: Nefes Al- Derin bir nefes almak, yeniden güç kazanmak için en hızlı yollardan biridir ve çılgına dönmeni engeller. Arkadaşların ya da ailenle birlikteysen, yalnız kalabileceğin ve rahatlayabileceğin başka bir odaya git.

#3
Foto - 3. Adım: Çığlık At- Bu adımı sadece yalnızsan uygula. Negatif duyguları içinde tutmak stres yaratan bir durumdur ve bu durum sadece içindeki stresi arttırır. Eğer çığlık atmak sana göre bir şey değilse, ağla ya da egzersiz yaparak rahatla. Baskıyı biraz olsun azaltmak, senin daha çabuk ferahlamana yardımcı olacaktır.

3. Adım: Çığlık At- Bu adımı sadece yalnızsan uygula. Negatif duyguları içinde tutmak stres yaratan bir durumdur ve bu durum sadece içindeki stresi arttırır. Eğer çığlık atmak sana göre bir şey değilse, ağla ya da egzersiz yaparak rahatla. Baskıyı biraz olsun azaltmak, senin daha çabuk ferahlamana yardımcı olacaktır.

#4
Foto - 4. Adım: Gül- Şimdi, işin iyi tarafını düşünme zamanı. Bütün negatif düşünceleri aklından çıkar ve seni mutlu edebilecek başka bir şey hakkında düşün. İyi şeyleri ön plana çıkarmak ruh halini hemen iyileştirecektir, böylece bir dahaki sefere böyle stresli bir durumla daha iyi baş edebileceksin.

4. Adım: Gül- Şimdi, işin iyi tarafını düşünme zamanı. Bütün negatif düşünceleri aklından çıkar ve seni mutlu edebilecek başka bir şey hakkında düşün. İyi şeyleri ön plana çıkarmak ruh halini hemen iyileştirecektir, böylece bir dahaki sefere böyle stresli bir durumla daha iyi baş edebileceksin.

#5
Foto - 5. Adım: Dua et- Dua ile insan huzur bulur! Duâ, Allah'ın eşsiz büyüklüğü karşısında insanın kendi aczini ve ihtiyacını anlayarak hacetlerini O'na arz etmek ve yardım dilemektir. Dua etmek başlı başına bir ibadettir.

5. Adım: Dua et- Dua ile insan huzur bulur! Duâ, Allah'ın eşsiz büyüklüğü karşısında insanın kendi aczini ve ihtiyacını anlayarak hacetlerini O'na arz etmek ve yardım dilemektir. Dua etmek başlı başına bir ibadettir.

#6
Foto - Arkadaş grubunuzdaki 'soğukkanlı' kişinin siz olduğunuzu gösteren işaretler; Soğuk insanlar nasıl davranır? Soğuk kişilerde distimik özellikler, depresyon, sosyal fobi, agorafobi, psikotik ataklar, paranoid davranışlar görülebilir. Sosyal yaşamda soğuk kişilik özelliklerine sahip kişilere sıkça rastlarız. Kendilerine antipatik duygular beslediğimiz bu kişiler aile çevresinde ise daha da zorlar bizi.

Arkadaş grubunuzdaki 'soğukkanlı' kişinin siz olduğunuzu gösteren işaretler; Soğuk insanlar nasıl davranır? Soğuk kişilerde distimik özellikler, depresyon, sosyal fobi, agorafobi, psikotik ataklar, paranoid davranışlar görülebilir. Sosyal yaşamda soğuk kişilik özelliklerine sahip kişilere sıkça rastlarız. Kendilerine antipatik duygular beslediğimiz bu kişiler aile çevresinde ise daha da zorlar bizi.

#7
Foto - Soğuk kalpli insanların ortak özelliği: Soğuk bir insan hakkında fark edeceğiniz ilk şeylerden biri, sizinle gerçekten ilgilenmiyor gibi görünmeleridir. Sizin hakkınızda bildikleri her şey, her zamanki sosyal uyarılar olmadan, onlara isteyerek söylediğiniz şeylerden oluşur. Kendiniz hakkında konuşmayı bıraktığınızda, kim olduğunuz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı bırakırlar. nanılmaz derecede önemli, çekici ve ilginç olduklarına ve küçük konuşma veya empati gibi temel insan etkileşimlerine boyun eğmeleri gerekmediğine inanma eğilimindedirler. Soğuk olmanın olumlu bir özelliği, çoğu insanın sahip olamayacağı doğal bağımsızlıktır. Soğuk bir insanın diğer insanlara karşı içsel bir güvensizliğe sahip olması doğaldır. Soğuk insanlar, çoğu insana doğal gelen empatiden yoksun olduklarından, etraflarındakilerin ihtiyaç ve duygularına karşı aynı düzeyde duyarlılığa sahip değillerdir. Duygularınızı incitmiş olsalar da, ağızlarından “Üzgünüm” ya da “Benim hatam” diye bir şey duyamazsınız.

Soğuk kalpli insanların ortak özelliği: Soğuk bir insan hakkında fark edeceğiniz ilk şeylerden biri, sizinle gerçekten ilgilenmiyor gibi görünmeleridir. Sizin hakkınızda bildikleri her şey, her zamanki sosyal uyarılar olmadan, onlara isteyerek söylediğiniz şeylerden oluşur. Kendiniz hakkında konuşmayı bıraktığınızda, kim olduğunuz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı bırakırlar. nanılmaz derecede önemli, çekici ve ilginç olduklarına ve küçük konuşma veya empati gibi temel insan etkileşimlerine boyun eğmeleri gerekmediğine inanma eğilimindedirler. Soğuk olmanın olumlu bir özelliği, çoğu insanın sahip olamayacağı doğal bağımsızlıktır. Soğuk bir insanın diğer insanlara karşı içsel bir güvensizliğe sahip olması doğaldır. Soğuk insanlar, çoğu insana doğal gelen empatiden yoksun olduklarından, etraflarındakilerin ihtiyaç ve duygularına karşı aynı düzeyde duyarlılığa sahip değillerdir. Duygularınızı incitmiş olsalar da, ağızlarından “Üzgünüm” ya da “Benim hatam” diye bir şey duyamazsınız.

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