Her durumda sakin kalmak: Soğukkanlı nasıl olunur, sinirliyken nasıl sakin olunur?

Soğuk kalpli insanların ortak özelliği: Soğuk bir insan hakkında fark edeceğiniz ilk şeylerden biri, sizinle gerçekten ilgilenmiyor gibi görünmeleridir. Sizin hakkınızda bildikleri her şey, her zamanki sosyal uyarılar olmadan, onlara isteyerek söylediğiniz şeylerden oluşur. Kendiniz hakkında konuşmayı bıraktığınızda, kim olduğunuz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı bırakırlar. nanılmaz derecede önemli, çekici ve ilginç olduklarına ve küçük konuşma veya empati gibi temel insan etkileşimlerine boyun eğmeleri gerekmediğine inanma eğilimindedirler. Soğuk olmanın olumlu bir özelliği, çoğu insanın sahip olamayacağı doğal bağımsızlıktır. Soğuk bir insanın diğer insanlara karşı içsel bir güvensizliğe sahip olması doğaldır. Soğuk insanlar, çoğu insana doğal gelen empatiden yoksun olduklarından, etraflarındakilerin ihtiyaç ve duygularına karşı aynı düzeyde duyarlılığa sahip değillerdir. Duygularınızı incitmiş olsalar da, ağızlarından “Üzgünüm” ya da “Benim hatam” diye bir şey duyamazsınız.