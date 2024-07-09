İbrahim Saraçoğlu önerdi! Öyle bir kür ki kilo vermek için birebir! Tam bir ilaç gibi yakıyor! Daha ne yapsın!

İbrahim Saraçoğlu'nun bitki kürleri ile ilgili bir çok çalışması bulunuyor. En popüler olanı da lahana kürü. İbrahim Saraçoğlu, kilo vermek için lahana kürünü öneriyor.

lahana, yüksek besin değerleri sayesinde oldukça faydalı bir sebzedir. İçeriğinde bulunan A ve C vitaminlerinin yanı sıra, kalsiyum, potasyum, magnezyum gibi mineraller içerir. Lahana beta-karoten ve lutein bakımından da çok zengindir.

Lahana kürü ile kısa süre içerisinde zayıflayabilirsiniz.

İbrahim Saraçoğlu'nun lahana kürünü 5 gün boyunca uygulamalı ardından 3 gün ara vererek düşük kalorili sağlıklı bir diyet takip etmelisiniz.

Bu uygulamayı vermek istediğiniz kilo miktarına göre 3 sefer uygulayabilirsiniz.

Lahana kürü, her gün günde 3 kere yemeklerden 1 saat önce tüketilmelidir.

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Lahana kürü ile birlikte sağlıklı bir beslenme planı uygulamak ve spor yapmak daha hızlı kilo vermenizi sağlar.

İşte İbrahim Saraçoğlu'ndan lahana kürü tarifi...

LAHANA KÜRÜNÜN MALZEMELERİ

* 5 parça taze lahana yaprağı

* 3 bardak su

LAHANA KÜRÜNÜN HAZIRLANIŞI

* Malzemeleri bir tencere içerisine koyarak yaklaşık 7 dakika boyunca haşlayın.

* Ardından lahanaları süzün

* Kalan suyu cam bir kavanoza koyun.