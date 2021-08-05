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Dünya İbrahim Reisi yemin ederek resmen görevine başladı
Dünya

İbrahim Reisi yemin ederek resmen görevine başladı

İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yemin ederek resmen görevine başladı. Yemin törenine 115 ülkeden 265 davetli katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 17:08:00 -
İbrahim Reisi yemin ederek resmen görevine başladı

İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, yemin ederek resmen görevine başladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mecliste düzenlenen yemin törenine 115 ülkeden 265 davetli katıldı.

Reisi, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei'nin yaptığı konuşmanın ardından onun nezaretinde yemin metnini okudu.

Yemin törenine Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Pakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Nijer Meclis Başkanları ve Umman ile Kuveyt gibi ülkelerden dışişleri bakanları katılıyor.

Türkiye'den de TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberlerindeki bir heyet törene katılıyor.

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