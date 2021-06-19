İbrahim Özdemir kaç oy aldı? Galatasaray başkanlık seçimleri

Ertelenen Galatasaray başkanlık seçimi bugün gerçekleştirildi. Saat 15:00'de sonlanan oy verme işleminin ardından sandıklar açılarak adaylara verilen oylar sayıldı. Toplamda bin 541 oya ulaşan Burak Elmas, bin 500 oy alan en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun 41 oy önünde yer alarak başkanlığını ilan etti. İşte açılan 30 sandık sonucu adayların aldıkları oylar...

İbrahim Özdemir kaç oy aldı?

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede, toplam 205 oyun kullanıldığı 30. ve son sandıkta Burak Elmas'a 71, Eşref Hamamcıoğlu'na 50, Metin Öztürk'e 24, Yiğit Şardan'a 58, İbrahim Özdemir'e de 2 oy çıktığı belirtildi.

İbrahim Özdemir kimdir?

Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir, 15 Ağustos 1949 tarihinde Giresun'un Görede şehrinde dünyaya geldi.

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünü bitirdi. Serbest Mimarlık ve Müteahhitlik, Anavatan Partisi Kurucu Üyeliği, XVII., XVIII.ve XIX. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Devlet ve Ulaştırma Bakanlıkları yaptı.

Evli ve iki çocuk babasıdır. Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na aday olduğunu açıklamıştır.