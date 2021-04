İbrahim Kalın'ın şarkısına düzenleme yapan Erkan Oğur lince boyun eğdi: Ben de devrimciyim

Erkan Oğur, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın geçtiğimiz gün yayınladığı "Hiç Oldum" isimli şarkısının düzenlemesini üstlendiği için sosyal medyada kimi kullanıcılar tarafından eleştirilmiş kimileri tarafından ise destek görmüştü.

"Öylesine bir stüdyo işiydi, benim için ondan öte bir şey değildi"

Oğur, gelen tepkilerin ardından Independent Türkçe'ye verdiği röportajda, "Ben sadece müzikle ilgili bir yaklaşımla ve İbrahim Kalın'ı bağlama seven, halk müziğiyle ilgili birisi diye hissettiğim için birkaç müzisyen arkadaşın ricası üzerine kopuzumla eşlik ettim. Düzenleme yapmadım. Onu yanlış yazıyorlar ya da yapımcı mı böyle yazmış bilemiyorum. Öylesine bir stüdyo işiydi, benim için ondan öte bir şey değildi" dedi.

Erkan Oğur, verdiği röportajda İbrahim Kalın ile çalışma teklifini "Benim için bağlama çalıp halk müziği seven İbrahim'siniz. Tabii ki çalarım" diyerek kabul ettiğini belirtti.

"Cumhurbaşkanı Müzik Ödülü'nü kabul etmemiştim"

"Çalışmaya katıldığınız için bir eleştiri bekliyor muydunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben sadece müzik tarafına baktığım için çalmakta pek sorun görmedim. İnsanlar başka taraflara çektiler. Beni tanımadıkları için. Ben bugünkü iktidarı, hükümeti politikaları nedeniyle tasvip eden biri değilim. Benim Saray ve kendi menfaati için müzik yapan birisi olduğumu ifade edenler oldu. Tersine Saray'ın verdiği ödülü kabul etmemiştim. Cumhurbaşkanı Müzik Ödülü'nü kabul etmemiştim."

"Bu benim hatam, Devrimci bir tarafım var"

Erkan Oğur, gelen tepkilerden sonra İbrahim Kalın'ın çok üzüldüğünü belirten mesajlar aldığını söyledi. Kalın'ın müzik yorumu hakkında ise şunları söyledi:

"Güzel, tok bir sesi var. Bağlamasını güzel çalıyor, deyişler söylüyor. Halk müziğini seven birisi olduğunu sezdiğim için bu işe eşliği kabul ettim. Sanırım bu benim hatam idi. Hatasız bir insan gösterin. Yoksa konumuyla, yaptığı işlerle, bulunduğu pozisyonla alakam yok. Elinde bağlamayla yürüyen ve halk müziğini seven biri benim için. Ben siyasetçi değilim. Müziğim siyaset üstüdür. Kendi felsefesini içerir. O da ses ve sessizlik oluşmaktadır. Şu an ses bölümündeyim. Bu demek değil ki ben apolitik birisiyim. Devrimci bir tarafım var. Tırnaklarımızla buraya geldik."