İbrahim Kalın'ın acı günü! Son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın vefat eden amcası Mehmet Kalın, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi görüyordu

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde KOAH rahatsızlığı sebebiyle tedavi görürken hayatını kaybettiği belirtilen Mehmet Kalın'ın (84) cenazesi, Palandöken ilçesine bağlı Solakzade Camisi'ne getirildi.

Kalın için burada ikindi vakti tören düzenlendi. Camide, kanaat önderlerinden Hacı Salih Efendi'nin torunu Hacı Hikmet Bilgin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından dua okunup helallik alındı.

Mehmet Kalın'ın naaşı daha sonra aynı ilçedeki Erzurum Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Kalın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vefat eden Mehmet Kalın'ın 3 haftadır rahatsızlığı nedeniyle söz konusu hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü belirtildi.