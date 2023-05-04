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Siyaset İbrahim Kalın'dan The Economist tepkisi: Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı!
Siyaset

İbrahim Kalın'dan The Economist tepkisi: Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı!

Yeniakit Publisher
2023-05-04 20:23:00 -
İbrahim Kalın'dan The Economist tepkisi: Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, The Economist dergisinin 14 Mayıs seçimlerine ilişkin kapağına “Yine heyecan yapmışlar. Sakin olun, ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek” sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İngiliz ekonomi dergisi The Economist'in sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimleri temalı 6-12 Mayıs sayısının kapağına yer verilen paylaşımında, "Recep Tayyip Erdoğan'ın yenilgisinin küresel sonuçları olacak ve her yerdeki demokratlara diktatörlerin yenilebileceğini gösterecek" ifadeleri kullanılmasına tepki gösterdi.

"Son sözü millet sandıkta söyleyecek"

 

Paylaşımı alıntılayan Kalın, "Yine heyecan yapmışlar ve eklemişler: 'Yeni hükümet Batı'yla hasarlı ilişkileri tamir edecek.' Ben bu dili, söylemi ve hangi bağlamda söylendiğini iyi biliyorum. Sakin olun. Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek" dedi.


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