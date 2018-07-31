İbrahim Kalın'dan son dakika Kurban Bayram tatili müjdesi!

21 Ağustos'ta idrak edeceğimiz dini bayramlarımızdan ikincisi olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kurban Bayram tatili süresi merak ediliyordu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan son dakika 2018 Kurban Bayram tatili ne kadar olacak sorununa cevap geldi. Peki Kurban Bayramı kaç gün olacak? Hükümet 2018 Kurb Bayramı tatilini kaç gün yaptı? İşte detaylar...

2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayram’nın 1. günü 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayram’nın 2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,

Kurban Bayram’nın 3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,

Kurban Bayram’nın 4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlendi.

KURBAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Kurban Bayram tatili süresini açıkladı. İbrahim Kalın, "Kurban bayramı yaklaşıyor. Kabinemizin aldığı kararı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurban bayramı 9 güne çıkartılmıştır. Yani arefe günü Pazar günü tatile dahil edilmiş bulunuyor. Toplamda 9 gün olacaktır." dedi.

BEDELLİ ASKERLİK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bedelli askerliğe ilişkin düzenleme konusunda, “Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanımızın imzalaması öngörülüyor” bilgisini paylaştı.