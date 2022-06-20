İbrahim Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'ya uyarı

Brüksel'de Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Terör örgütlerinin Avrupa'nın göbeğinde bu ülkeleri esir alırcasına bir faaliyet içerisinde olması kabul edilemez. Umarım terör eylemlerinin ifade özgürlüğüyle alakası olmadığını görürler.

Adımlarımız bu ülkelerin atacağı somut adımlara bağlı olacak. PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin Finlandiya ve İsveç'teki faaliyetleri sona ermeli. İsveç'in acilen adım atması gerekiyor.

Yunanistan, Kuzey Makedonya'nın ismini 11 yıl boyunca veto etti. Makedonya ülkenin adını değiştirmek durumunda kaldı. Bunlar tamamlandıktan sonra Yunanistan, Makedonya'nın NATO üyeliğine evet dedi. İttifaka üye olmak önemli bir adım. İsveç ve Finlandiya'nın bu politikasından vazgeçmesi son derece önemli. Güvenlik mimarilerini gözden geçirecekler ve yeni yasalar çıkaracaklar. Bunları ne kadar kısa sürede adım atarlarsa süreç hız kazanır. Bunu da hep birlikte önümüzdeki günlerde göreceğiz.