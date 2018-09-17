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İbrahim Kalın'dan İdlib açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib ile alaklı Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakatla ilgili açıklamalarda bulundu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 22:52
İbrahim Kalın'dan İdlib açıklaması!

 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'e yönelik imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız büyük bir insani krizi önleyecek diplomatik bir girişime imza attı." ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan "İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" hakkında paylaşımda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir insani krizi önleyecek diplomatik bir girişime imza attığını belirten Kalın, "Bugün yapılan anlaşmaya göre, muhalifler bulundukları yerde kalmaya devam edecek. Rusya ve Türkiye koordineli devriye gezecek. Rusya, İdlib bölgesine saldırılmaması için tedbir alacak." değerlendirmesinde bulundu.

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 22:52
  1. İbrahim Kalın
  2. Rusya
  3. İdlib
  4. Türkiye

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