  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İbrahim Kalın'dan haçlılara tepki! 'Modern barbarlık budur'
Gündem

İbrahim Kalın'dan haçlılara tepki! 'Modern barbarlık budur'

Haçlı zihniyetli Avustralya askerlerinin Afganistan'da kanunsuz şekilde 39 sivili öldürdüğünün açıklanması üzerine açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Modern barbarlık budur." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 05:55:00 -
İbrahim Kalın'dan haçlılara tepki! 'Modern barbarlık budur'

Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişiliği'nin (IGADF) hazırladığı bir raporda, 2005 ile 2016 yılları arasında Afganistan'da görevli Avustralya askerlerinin 39 silahsız sivilin tutuklandıktan sonra öldürüldüğünü açıkladı.

Açıklanan rapor sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Modern barbarlık budur: Avustralya ordusuna mensup acemi askerleri adam öldürmeye alıştırmak için Afganistan'da 39 tutsak sivilin kasten öldürüldüğü anlaşılmıştır" diyerek tepki gösterdi.

Müslüman sivilleri talim için öldürdüler! Haçlı komutanı özür diledi
Müslüman sivilleri talim için öldürdüler! Haçlı komutanı özür diledi

Dünya

Müslüman sivilleri talim için öldürdüler! Haçlı komutanı özür diledi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maaş ve ikramiyeleri etkileyecek! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor
Ekonomi

Maaş ve ikramiyeleri etkileyecek! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ed..
İP'ler kopuyor! Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
Siyaset

İP'ler kopuyor! Meral Akşener'e zehir zemberek sözler

Meral Akşener'in genel başkanlığını yaptığı İP'te kazan kaynıyor. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Seyit Yücel, parti içinde yaşanan krizler..
Yunan spiker Gezgin füzesi hakkında konuştu
Gündem

Yunan spiker Gezgin füzesi hakkında konuştu

Gezgin seyir füzesi hakkında konuşan Yunan Spiker İoannis Theodoratos, Türkiye'nin hedefinin sadece Yunanistan değil tüm bölge olduğunu söyl..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay