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Gündem İbrahim Kalın'dan flaş açıklama! "İlk defa şahit oluyorum" diyerek duyurdu
Gündem

İbrahim Kalın'dan flaş açıklama! "İlk defa şahit oluyorum" diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-29 22:37:00 -
İbrahim Kalın'dan flaş açıklama! "İlk defa şahit oluyorum" diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı yayında seçim süreci ve sonrasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kalın, "Ben, kaç yıldır bu işlerin içeresindeyim, ilk defa uluslararası toplumun, yani dünya liderlerinin Cumhurbaşkanı'mızı tebrik için bu kadar hızlı hareket ettiğine şahit oluyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı yayında seçim süreci ve sonrasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kalın, "Ben, kaç yıldır bu işlerin içeresindeyim, ilk defa uluslararası toplumun, yani dünya liderlerinin Cumhurbaşkanı'mızı tebrik için bu kadar hızlı hareket ettiğine şahit oluyorum." dedi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir siyaset dehası olduğunu bir kez daha teyit eden bir seçim süreci yaşadığını belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bunun bir rekor olduğunu söyledi. 

Seçimlerin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarının başladığına dikkati çeken Kalın, "Cumhurbaşkanı'mızın bugünden itibaren yoğun mesaisi başladı. Uluslararası tebrik telefonları geliyor. Bugün birçok devlet başkanıyla, liderle görüşecek. Yarın başka programları olacak. Bu akşam Biden ile bir telefon görüşmesi var. Putin ile planlanıyor. Sadece onunla değil, Almanya, Fransa, İsrail, Yunanistan, İspanya, NATO Genel Sekreteri, Hollanda, Ukrayna... Bunların hepsi bugün telefon görüşmesi için planlanıyor." dedi. Kalın şöyle devam etti:

"Dünden beri ilginç bir şeyi paylaşmak isterim. Dün sonuçlar kesinleşmeye başlayınca, dünyanın her yerinden aramaya başladılar. Kimileri direkt ulaşabildi, görüştürebildik, kimilerinin notunu aldık, kimileri yazılı mesaj gönderdi.
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Ben, kaç yıldır bu işlerin içeresindeyim, ilk defa uluslararası toplumun, yani dünya liderlerinin Cumhurbaşkanı'mızı tebrik için bu kadar hızlı hareket ettiğine şahit oluyorum.

Dün akşam itibariyle onlarca devlet başkanı tiwit atarak yahut yazılı mesaj göndererek tebriklerini iletti. Onların bir kısmıyla Cumhurbaşkanı'mız telefonla görüşebildi. Gerisi de bugün devam edecek. Bence bu da bir şeyi gösteriyor, dünya ülkeleri de uluslararası toplum da hem Türkiye'nin önemini hem de bu kadar önemli bir ülkenin başında Tayyip Erdoğan gibi bir liderin bulunmasının ne anlama geldiğini daha iyi kavramış durumda."

 

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