İbrahim Kalın'dan CHP'li isme sert tepki: Bu gericilik, ayrımcılık, ırkçılıktır!

CHP'nin yayın organı Halk TV'de canlı yayında ekranlara çıkan CHP'li eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın skandal açıklamalarına tepki üstüne tepki geliyor.

Sağlar, "Ben yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getireceği konusunda kuşkularım var" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası kullanıcılar Fikri Sağlar'a sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hessabından yaptığı açıklamalarda, "Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılık, barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürüdür. Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir." dedi.