İbrahim Kalın'dan 'Abdullah Öcalan ile görüşüldü' iddiasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hükümetin terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'a heyet gönderdiği iddiasına ilişkin çıkan haberlerin yalan olduğunu duyurdu.
İbrahim Kalın, İktidarın PKK lideri Abdullah Öcalan’a heyet gönderdiği iddiasına ilişkin, "Bunun açık ve net olarak yalan olduğunu ifade etmek isterim. " dedi.
İbrahim Kalın: (İktidarın PKK lideri Abdullah Öcalan’a heyet gönderdiği iddiası) 'İmralı ile görüşme oldu' iddiası dün ortaya atıldı, bunun açık ve net olarak yalan olduğunu ifade etmek isterim. Bunlar belli çevrelerin kendilerine siyasi pirim elde etmek için ortaya atığı iddialardır. Buradan bir netice almaları mümkün değil böyle bir görüşme söz konusu olmamıştır.
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