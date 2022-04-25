İbrahim Kalın vatandaşlara iftarda hizmet etti!

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Kardeşlik Seferberlerliği Derneği, İstanbul Üsküdar'da sokak iftarı düzenledi.

İftar ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken yer sofraları kuruldu.

İbrahim Kalın, yemekleri servis etti!

İftar yemeğine katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sofralarda hazır bekleyen vatandaşlara hizmet ederek yemeklerini taşıdı.

O anları Twitter hesabından paylaşan Kalın, "Bu akşam bana bu hizmette bulunma fırsatını veren ve iftar lokmamızı paylaştığımız herkese ben teşekkür ederim. Rabbim sofralarımızın bereketini arttırsın." dedi.

Kardeşlik Seferberliği yetkilileri de, Ramazan ayından sonra Üsküdar ve Fatih'te yemek dağıtımına devam edeceklerini duyurdu.

Bir dahaki iftarda görüşmek üzere. Ramazan bitince sabah akşam evsiz insanlarımız dağıtımlarımız, Üsküdar ve Fatih’te devam edecektir.