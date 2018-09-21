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İbrahim Kalın: Münbiç açıklaması: Hazırlıklar tamam yakında başlayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsüİbrahim Kalın, ABD ile varılan Münbiç mutabakatına ilişkin konuşarak, "ABD ile vardığımız Münbiç mutabakatının uygulanması büyük önem arz ediyor. 48 devriye çalışması yapıldı, ortak devriye için çalışmalar tamamlanmak üzere. Çok yakın bir zamanda da müşterek eğitim ve devriye faaliyetleri başlayacak" dedi.

21 Eylül 2018 Cuma 12:18
İbrahim Kalın: Münbiç açıklaması: Hazırlıklar tamam yakında başlayacak

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile varılan Münbiç mutabakatına ilişkin konuşarak, "ABD ile vardığımız Münbiç mutabakatının uygulanması büyük önem arz ediyor. 48 devriye çalışması yapıldı, ortak devriye için çalışmalar tamamlanmak üzere. Çok yakın bir zamanda da müşterek eğitim ve devriye faaliyetleri başlayacak" ifadelerini kullandı.

İşte Kalın'ın açıklamasından satır başları:

Varılan mutabakatla İdlib'de saldırı önlenmiş oldu.

İdlib mutabakatı büyük bir insanlık krizini önledi. İlgili birimler sahada çalışma yürütüyor. Terör unsurlarının ayrıştırması önemli…

MİT ve TSK Rusya ile birlikte sahada çalışıyor.

'MÜNBİÇ'TE DEVRİYE ÇALIŞMALARI YAKINDA BAŞLAYACAK'

ABD ile vardığımız Münbiç mutabakatının uygulanması büyük önem arz ediyor. 48 devriye çalışması yapıldı, ortak devriye için çalışmalar tamamlanmak üzere. Çok yakın bir zamanda da müşterek eğitim ve devriye faaliyetleri başlayacak.

Yaşanan bir takım gecikmeler oldu. Fakat bir gerçek muhataplarımıza TSK üzerinden iletmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Münbiç yol haritasının gecikme olmaksızın uygulanması önem arz ediyor. Hayata geçirilmesi, güven ilişkisinin test edilmesi açısından hem de sahadaki durum açısından büyük önem arz ediyor. Bu vesileyle buradan da iletmek istiyoruz. Münbiç yol haritasının bir gecikme olmadan uygulanmasını beklediğimizi ifade ediyoruz. 

'TÜRKİYE'Yİ DAHA FAZLA DESTEKLEMELERİ GEREKTİĞİ AŞİKARDIR'

Suriye meselesinin, İdlib konusunun, terörle mücadelenin bütün yükünün Türkiye’nin omuzlara konması elbette ne adildir ne doğrudur. Kabul edilemez. Türkiye’ye dönük “Tebrik ediyoruz, çok iyi bir anlaşma yaptınız” ifadelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Ama uluslararası toplumun sorumluluğu bunlardan ibaret olamaz. Uluslararası toplumun katkı sunmasını bekliyoruz. İnsani yükünü tek başına çeken Türkiye’yi daha fazla desteklemeleri gerektiği de aşikardır.

Şunu bilsinler ki Reyhanlı hadisesinde olduğu gibi 1 yıl sonra da olsa, 3 yıl sonra da olsa, 5 yıl sonra da olsa Türkiye’ye karşı suç işleyenler adaletin önüne çıkarılacaktır. Buradan bütün terör örgütlerine açık ve net ifade ettiğimiz bir husustur. Kiminle sahada işbirliği yaparsa yapsın, Türkiye’ye karşı işlediği suçlar karşılıksız kalmayacaktır. Bu yurt dışı operasyonlar, aynı kararlılıkla bundan sonra da devam edecektir.

BM’nin hemen ardından New York’tan Berlin’e geçeceğiz, devlet ziyareti gerçekleştirecek sayın cumhurbaşkanımız. Almanya ile ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için önemli bir vesile olarak görüyoruz. Oraya pozitif bir gündemle gidiyoruz.

YENİ EKONOMİ PROGRAMI...

Dün hazine ve maliye bakanımızın açıkladığı yeni ekonomi programıyla ilgili bir cümle ifade etmek istiyorum. Dün sayın bakanımız hedefleri belli olan bir program açıkladı. Yeni büyüme hedefleri ortaya koydu ve 3D şeklinde formüle edilen bir çerçeveyi ortaya koydular. Dengelenme, disiplin ve değişim. Bunun neticelerinin  de olumlu olduğunu görüyoruz, piyasalar tarafından olumlu şekilde algılandığını görüyoruz. Bu programda disiplinli şekilde uygulanmaya devam edecek.

SORU: Şehir merkezindeki durum nedir? PYD YPG unsurlarının çekilmesiyle ilgili gelişmeler

Kuzey doğu tarafını söylüyorsunuz… Münbiç’le ilgili bir çalışma devam ediyor. Bizim arkadaşlarımızın sahadan aldığı bilgiler sürecin yavaş ilerlediği belki arzu edilen düzeyde olmamakla birlikte yavaş ilerlediği şeklinde. Biz bunu takip etmeye devam edeceğiz. YPG unsurlarının Fırat’ın doğusuna geçmesi konusundaki çalışmalarımız yoğun şekilde devam edecek.

Şunun altını çizmek istiyoruz. Münbiç yol haritası önemli bir anlaşma. Buna sadığız, gereğini yapacağız. Eş zamanlı olarak Amerikan yönetiminin PYD ile angajmanın devam ediyor olması bizim için ciddi bir endişe kaynağıdır. Buradan tekrar bunu duyurmak istiyoruz. Bir tarafta yol haritasını uygularken, YPG’ye silah medya siyasi desteğinin verilmesi kabul edilemez. Verilen her destek PKK terör örgütüne verilmiş bir destek demektir.

‘HER AN HER ŞEY OLABİLİR’

SORU: MİT FETÖ’cüleri paketleyip Türkiye’ye getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika’ya gidecek. Oradan bir gelişme beklememiz gerekiyor mu? Yeni FETÖ’cülerin Türkiye’ye getirildiğini görebilecek miyiz?

Bu Amerika olur, başka yerler olur, başka ülkeler, bölgeler olabilir. Buralara dönük de ilgili birimlerimizin operasyonları hiç ara vermeden devam edecek. Ben size tabi ki detay veremem. Ama her an her yerde her şey olabilir. Bu konuda çok net cumhurbaşkanımızın talimatı olduğunu, ilgili birimlerimizin profesyonel çalışmalar yaptığını ifade edeyim. Kosova’da olduğu gibi, başka ülkeler olabilir, FETÖ’nün rahat nefes almasına Türkiye Cumhuriyeti izin vermeyecektir. Bunu herkes bilsin.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 12:18
  1. İbrahim Kalın
  2. İdlib
  3. Münbiç
  4. ABD
  5. MİT
  6. TSK
  7. Suriye

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