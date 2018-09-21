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İbrahim Kalın, 'Detay veremem' dedi ve açıkladı: Her an her şey olabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

21 Eylül 2018 Cuma 12:51
İbrahim Kalın, 'Detay veremem' dedi ve açıkladı: Her an her şey olabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Külliye'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Bir gazetecinin "MİT FETÖ’cüleri paketleyip Türkiye’ye getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika’ya gidecek. Oradan bir gelişme beklememiz gerekiyor mu? Yeni FETÖ’cülerin Türkiye’ye getirildiğini görebilecek miyiz?" sorusu üzerine Kalın, şu cevabı verdi:

"DETAY VEREMEM HER AN HERŞEY OLABİLİR"

"Bu Amerika olur, başka yerler olur, başka ülkeler, bölgeler olabilir. Buralara dönük de ilgili birimlerimizin operasyonları hiç ara vermeden devam edecek. Ben size tabi ki detay veremem. Ama her an her yerde her şey olabilir. Bu konuda çok net cumhurbaşkanımızın talimatı olduğunu, ilgili birimlerimizin profesyonel çalışmalar yaptığını ifade edeyim. Kosova’da olduğu gibi, başka ülkeler olabilir, FETÖ’nün rahat nefes almasına Türkiye Cumhuriyeti izin vermeyecektir. Bunu herkes bilsin."

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 12:51
  1. İbrahim Kalın
  2. Külliye
  3. Cumhurbaşkanlığı

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