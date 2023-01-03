İbrahim Kalın cevapladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad ile görüşecek mi?

NTV canlı yayınında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya'daki Suriye temasları hatırlatılan Kalın'a, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad ile görüşecek mi?" sorusu yöneltildi.

İbrahim Kalın, şöyle cevap verdi:

Bununla ilgili belirlenmiş bir takvim yok. Öncelikle belki savunma bakanı, istihbarat başkanımızın yaptığı toplantının takibi ve devamı mahiyetinde toplantılar olabilir. Dışişleri bakanımızın toplantısı olacak ama takvimi belli değil. Önümüzdeki aylarda bu alanda yeni toplantılar, görüşmeler olabilir. Görüşmelerin cumhurbaşkanları düzeyine çıkması için henüz daha yapılması gereken çok şey var. Bugünden bir şey söyleyemem, önümüzdeki üç ay içinde mi olur, altı ay içinde mi olur, olur mu olmaz mı... Şu anda bunu söylemek için erken, sürecin seyrine bağlı.