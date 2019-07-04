İbrahim Kalın açıkladı! S-400'ler aktif edilecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenliyor...

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

S-400 sistemi, NATO sistemi içerisinde yer alan güvenlik sistemimize bir tehdit ya da tehlike oluşturacak bir savunma sistemi değildir.

Aktif şekilde kullanılacak

S-400'ler çok yakın bir tarihte getirilecek. Günler içerisinde bu sistem Türkiye'ye gelecek ve aktif bir şekilde kullanılacak. Bazı senaryolar ortaya atılıyor. 'Getirilecek ama kullanılmayacak, kutusunda duracak' gibi şeyler ortaya atılıyor. Bunlar doğru değildir.

Nereye konuşlanacak?

Nereye konuşlandırılacağı konusunda çalışmaları Milli Savunma Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve kuvvet komutanlıklarımız birlikte yürütüyorlar. Nihayete erdiği zaman bunu da kamuoyuyla paylaşırız.

Ayrıntılr Geliyor...