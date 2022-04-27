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Medya İbrahim Haskoloğlu hakkında karar verildi
Medya

İbrahim Haskoloğlu hakkında karar verildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Hakan Fidan'a ait sözde kimlik bilgilerini kamuoyu ile paylaştıktan sonra tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 16:01:00 -
İbrahim Haskoloğlu hakkında karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait sözde kimlik bilgilerini paylaştıktan sonra tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi.

e-Devlet sisteminin hacklendiği iddiasıyla Başkan Erdoğan ve Hakan Fidan'a ait sözde kimlik bilgilerinin hacker grubu tarafından kendisine gönderildiğini söyleyen Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Haskoloğlu, tahliye edildi.

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