  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Japonya'daki felakette ölenlerin sayısı arttı
Dünyanın en derin havuzu kapılarını açtı
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Lübnan'da uçak düştü: Ölüler var
Medya İbrahim Eren müjdeyi verdi! TRT'den izleyiciyi heyecanlandıran yapımlar geliyor
Medya

İbrahim Eren müjdeyi verdi! TRT'den izleyiciyi heyecanlandıran yapımlar geliyor

TRT daha önce, Diriliş Ertuğrul, Uyanış: Büyük Selçuklu, Mehmetçik Kûtulamâre, Abdülhamit gibi dizilerle izleyenleri tarihte yolculuğa çıkarırken, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de sosyal medya hesabından yeni sezon çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek müjdeyi duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 16:50:00 - 2021-07-08 17:15:26
İbrahim Eren müjdeyi verdi! TRT'den izleyiciyi heyecanlandıran yapımlar geliyor

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

İzleyicinin her akşamını TRT’de geçireceği, bir sonraki haftayı heyecanla bekleyeceği, belki uzun yıllar unutamayacağı bir sezon için geri sayım başlarken, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yeni sezonda Mevlana’dan Sultan Alpaslan’a, Barbaros Hayrettin Paşa’dan Mehmet Akif Ersoy’a kadar, tarihte yerini almış birçok ismin hikayesinin TRT 1’de izleyicilerle buluşacağını duyurdu.

İbrahim Eren müjdeyi verdi

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, yaptığı açıklamada “Yeni sezonda birbirinden kaliteli yapımlar yine TRT ekranlarında olacak. Barbaros’tan Sultan Alparslan’a, Mevlânâ’dan Hacı Bayram-ı Veli’ye, Trablusgarp Savaşı’ndan Mehmet Akif Ersoy’un hayatına özenle hazırlanmış güçlü yapımlar TRT 1’de yayınlanacak” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay