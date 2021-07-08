İbrahim Eren müjdeyi verdi! TRT'den izleyiciyi heyecanlandıran yapımlar geliyor
TRT daha önce, Diriliş Ertuğrul, Uyanış: Büyük Selçuklu, Mehmetçik Kûtulamâre, Abdülhamit gibi dizilerle izleyenleri tarihte yolculuğa çıkarırken, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de sosyal medya hesabından yeni sezon çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek müjdeyi duyurdu.
HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA
İzleyicinin her akşamını TRT’de geçireceği, bir sonraki haftayı heyecanla bekleyeceği, belki uzun yıllar unutamayacağı bir sezon için geri sayım başlarken, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yeni sezonda Mevlana’dan Sultan Alpaslan’a, Barbaros Hayrettin Paşa’dan Mehmet Akif Ersoy’a kadar, tarihte yerini almış birçok ismin hikayesinin TRT 1’de izleyicilerle buluşacağını duyurdu.
İbrahim Eren müjdeyi verdi
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, yaptığı açıklamada “Yeni sezonda birbirinden kaliteli yapımlar yine TRT ekranlarında olacak. Barbaros’tan Sultan Alparslan’a, Mevlânâ’dan Hacı Bayram-ı Veli’ye, Trablusgarp Savaşı’ndan Mehmet Akif Ersoy’un hayatına özenle hazırlanmış güçlü yapımlar TRT 1’de yayınlanacak” ifadelerini kullandı.