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Medya İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol hayatı
Medya

İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol hayatı

Oyuncu İbrahim Çelikkol, Bodrum'da devam eden orman yangınına müdahale edenler arasında yer aldı. Bu haberin ardından pek çok kişi 'İbrahim Çelikkol kimdir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, İsmail Çelikkol hangi dizilerde oynadı? İbrahim Çelikkol hayatı kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-08-04 01:14:00 -
İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol hayatı

İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982'de İzmit'te dünyaya geldi.

Oyunculuğa başlamadan önce İbrahim Çelikkol, basketbolla ilgilendi. Çelikkol, genç milli takım formasını giydi. Basketbolu bırakan Çelikkol ardından oyunculuk eğitimi aldı. Çelikkol, Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı.

İbrahim Çelikkol 16 Şubat 2021'de vizyona giren Fetih 1453 filminde Ulubatlı Hasan rolünü oynadı.

Çelikkol’un rol aldığı bazı yapımlar şöyle:

Pars: Narkoterör

Keskin Bıçak

Karadğlar

Fetih 1453

Reaksiyon

Seddülbahir 32 Saat

Doğduğun Ev Kaderindir

Kuş Uçuşu

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