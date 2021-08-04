İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol hayatı
Oyuncu İbrahim Çelikkol, Bodrum'da devam eden orman yangınına müdahale edenler arasında yer aldı. Bu haberin ardından pek çok kişi 'İbrahim Çelikkol kimdir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, İsmail Çelikkol hangi dizilerde oynadı? İbrahim Çelikkol hayatı kaç yaşında?
İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982'de İzmit'te dünyaya geldi.
Oyunculuğa başlamadan önce İbrahim Çelikkol, basketbolla ilgilendi. Çelikkol, genç milli takım formasını giydi. Basketbolu bırakan Çelikkol ardından oyunculuk eğitimi aldı. Çelikkol, Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı.
İbrahim Çelikkol 16 Şubat 2021'de vizyona giren Fetih 1453 filminde Ulubatlı Hasan rolünü oynadı.
Çelikkol’un rol aldığı bazı yapımlar şöyle:
Pars: Narkoterör
Keskin Bıçak
Karadğlar
Fetih 1453
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