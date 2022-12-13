İbrahim Çeçen’e ‘Hayat Boyu Başarı Ödülü’

Çeçen’e ödülü Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da gerçekleştirilen törenle takdim edildi. Çeçen, gençler tarafından ödüle lâyık görülmekten duyduğu mutluluğu belirtti. Çeçen, şunları kaydetti: “İş hayatım boyunca hep gurur duyduğum çalışmaları hayata geçirdim ve bundan da mutluluk duyuyorum. Ancak tüm bu dev projelerin yanında en büyük gururum Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’dir. Adımın eğitimle yaşayacağını bilmek, gelecek nesillere bir eğitim kurumu ve eğitimi öncelik edinmiş bir vakıf bırakmak, eğitime desteğimizin ailemiz var oldukça devamını sağlamak en büyük ümidimdir.” Öğrencilere kariyerleriyle ilgili tavsiyelerde de bulunan Çeçen, “Hangi işi yapıyorsanız yapın, o işin en iyisi olmaya çalışın. İşinizi sevgiyle yapın ve birlikte güvenle yürüyeceğiniz yol arkadaşları edinin” ifadelerini kullandı. İbrahim Çeçen’in zorluklarla okumaya çalışan gençlere destek olmak için 1986’da vermeye başladığı eğitim bursları, 2004’te İbrahim Çeçen Vakfı’nın (IC Vakfı) kurulmasıyla yeni bir boyut kazandı. IC Vakfı, bugüne kadar 12 bini aşkın başarılı üniversite öğrencisini eğitim bursuyla destekledi.