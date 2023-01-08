İbrahim Büyükak'ın paylaştığı o fotoğrafa tepkiler dinmiyor! Sen ne yaptın böyle

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla kısa sürede tepki çekti. Ünlü oyuncu, kareyi hemen silmesine rağmen, tepkileri dindiremedi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan ve daha sonra Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile 3 Adam programıyla şöhreti yakalayan İbrahim Büyükak, paylaşımıyla tepki çekti.

Oyuncu, yarın akşam Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılacağı derbi öncesi sarı-kırmızılıların son idmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde izledi.

Büyükak, idmandan fotoğraf paylaşmasıyla ise ortalık karıştı. Galatasaray'ın son taktik idmanından fotoğraf paylaşan oyuncu, kısa sürede sarı-kırmızılardan tepki gördü.

Kareyi hemen silen Büyükak, tepkilerin dinmesine ise engel olamadı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Büyükak'a, "Sen nasıl böyle bir şey yaparsın?" ve "Şuraya bak maçtaki 11 belli oldu" diyerek, tepki gösterdi.