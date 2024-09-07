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Spor İbrahim Bölükbaşı judoda paralimpik şampiyonu!
Spor

İbrahim Bölükbaşı judoda paralimpik şampiyonu!

Yeniakit Publisher
2024-09-07 23:01:00 -
İbrahim Bölükbaşı judoda paralimpik şampiyonu!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, altın madalya kazanmayı başardı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, altın madalyanın sahibi oldu.

Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu, finalde son Avrupa şampiyonu, Tokyo 2020'de gümüş madalya alan Revaz Chikoidze ile karşılaştı.

Gürcü rakibini 1-0 yenen milli sporcu, paralimpik oyunları tarihinde Türkiye'nin ilk altın madalyasını elde etti.

Olimpiyatta da yarıştı

Görme engelli milli sporcu İbrahim Bölükbaşı, yaz olimpiyat oyunlarında da Türkiye'yi temsil etti.

Londra 2012'de olimpiyatta, Rio 2016'da ise hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlarda yer alan milli sporcu, olimpiyatlarda serbest güreşte ay-yıldızlı formayı giydi.

Ayrıca, yağlı güreşte Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ni üst üste 3 kez kazanıp altın kemer sahibi de olan İbrahim, ilk kez paralimpik madalyası aldı.

Olimpiyatta madalya alamayan, paralimpik oyunlarda da 2016'da 7. olan milli sporcu, kariyerinin en büyük başarılarından birini Paris 2024'te altın madalya alarak elde etti.

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