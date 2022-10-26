İbrahim Aydemir'den "Şebnem Korur Fincancı" açıklaması: Gecikilmiş bir karar

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti'nin, "Biz HDP'nin olduğu yerde olmayız" dediğini ancak hakikatin böyle olmadığını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan'ın, Avrupa'da seçimleri şekillendirmek için HDP'li siyasetçiyle bir araya geldiğini savunan Aydemir, "6'lı masanın paydaşları o masada bir araya gelmişler. 6+1 diyoruz, artı 1 olan HDP de aşikar olmuş orada." diye konuştu.

Aydemir, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınmasına ilişkin, "Tabipler Birliği Başkanı terör propagandası yapmaktan gözaltına alınmış. Bana göre çok gecikilmiş bir karar. Bir an önce yapılmalıydı. Toplumda müthiş bir infial var." değerlendirmesinde bulundu.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin programında protesto edilmesine ise Aydemir, "Tahammül edemediler, Şadi Bey'i nasıl protesto ettiler, konuşturmadılar. Dahası bir de indikten sonra darbettiler. Külhan beyi gibi konuşuyor. Bir siyasetçiye yakışır mı ya? Edepsizlik bu. Cumhurbaşkanımız 4 yılda bütün enkazı tamir etti. Sen 3,5 yılda ne yapmışsın?" diye tepki gösterdi.