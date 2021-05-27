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Medya İBO Show'da yaşanmıştı! İbrahim Tatlıses'ten büyük pişmanlık: İnşallah hakkını bana helal etmiştir
Medya

İBO Show'da yaşanmıştı! İbrahim Tatlıses'ten büyük pişmanlık: İnşallah hakkını bana helal etmiştir

2005 yılında İBO Show'da Oğuz Yılmaz ile yaşadığı tartışma nedeniyle nasıl tavır takınacağı merakla beklenen İbrahim Tatlıses'ten açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 16:47:00 -
İBO Show'da yaşanmıştı! İbrahim Tatlıses'ten büyük pişmanlık: İnşallah hakkını bana helal etmiştir

İbrahim Tatlıses, geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz hakkında konuştu. Bir dönem şarkıcı Oğuz Yılmaz ile gerginlik yaşayan Tatlıses, "İnşallah bana hakkını helal etmiştir' dedi.

 Oğuz Yılmaz, 19 Mayıs'ta geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybetmişti. İbrahim Tatlıses de bir dönem programında gerginlik yaşadığı Oğuz Yılmaz'la ilgili açıklamalarda bulundu.

 

Tatlıses, "Oğuz Yılmaz'ın mekanı cennet olsun inşallah. İnşallah hakkını bana helal etmiştir aramızda bir tartışma geçti. Ben ettim, cennettik olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Tatlıses, Oğuz Yılmaz için yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'nın yetiştirdiği nadir sanatçılarımızdan Oğuz Yılmaz kardeşime Allah'tan rahmet kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet Olsun inşallah"

 Ne olmuştu?

İbrahim Tatlıses, 2005'te konuk ettiği Oğuz Yılmaz ile programında tartışmıştı. İkili, 'Bent Deresi' şarkısı nedeniyle gerginlik yaşamıştı. Yılmaz, Tatlıses'e, "Beni Bent Deresi ile kalıplaştırdıysan üzülürüm. Ben beş kez programına katıldım. Sanki 'Bent Deresi'ni dinledim, Oğuz Yılmaz'ı çağırdım gibi konuştun" ifadelerini kullanmıştı. Tatlıses, Yılmaz'a yönelik, "Oğuz vallahi söylersem şarkını çaldırmazlar. Tüm Türkiye'de çaldırmazlar" ifadelerini kullanmıştı. Tatlıses'e cevap veren Oğuz Yılmaz ise "Senin demenle olmuyor" karşılığını vermişti. Tatlıses program boyunca da Yılmaz'ı eleştirmişti.

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