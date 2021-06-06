İbo Show’da tuhaf ilişkiler! Mahmut Tuncer sözünü yedi

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a dün akşam Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Mahmut Tuncer, Özgür Alter ve Aydemir Akbaş konuk oldu. Mahmut Tuncer, ''Çağırsa da gitmem'' diyerek kendi sözünü çiğnedi ve İbo Show'a katıldı.

Daha önce programda dansöz çıkararak izlenme elde etmeye çalışan programa bu sefer İbrahim Tatlıses’in olduğu yere adımımı atmam diyen Mahmut Tuncer katıldı.

Başından vurulduktan sonra uzun bir tedavinin ardından iyileşerek tekrar televizyon ekranlarına dönen İbrahim Tatlıses, 7 kez küsüp barıştığı Mahmut Tuncer’i programına çağırdı. Böylelikle İbrahim Tatlıses’in programına da gitmem, kendisi ile de görüşmem deyip programa katılan Mahmut Tuncer sözünü yemiş oldu.

Sosyal medyada ise reyting için her şeyi yapar bu insanlar yorumları yapıldı.