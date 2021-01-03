İbo Show'a Ahmet Kaya tepkisi: Benim balık hafızalı ülkem

İbo Show'un son bölümünde Seda Sayan, Ahmet Kaya'nın 'Öyle bir yerdeyim ki' şarkısını söyledi. Şarkıya, 10 Şubat 1999 yılındaki bir ödül töreninde Ahmet Kaya'yı linç edenler arasında olan Serdar Ortaç da eşlik etti. İbrahim Tatlıses ise kendisi de Kürt olmasına rağmen o gece Ahmet Kaya'ya destek olmamış, yaşanan olayla ilgili yıllar sonra konuşmuştu.

Tiyatrocu Rasim Öztekin, twitter hesabından yaptığı paylaşımında 1999 yılında yaşanan olayı hatırlatarak şunları söyledi:

"İbo Show yılbaşı programında, Seda Sayan Ahmet Kaya'dan şarkı söylemek için izin istiyor. İbo 'Ahmet Kaya olunca akan sular durur' diyor. Serdar Ortaç şarkıya eşlik ediyor. Ah! Balık hafızalı ülkem benim. (yıl 1999 a bak)"

O gece ne olmuştu?

Ahmet Kaya, Magazin Gazetecileri Derneği'nin 10 Şubat 1999'da düzenlediği 'Yılın En İyi 10 Müzik Yıldızı Yarışması' ödül töreninde 'Yılın En İyi Sanatçısı' ödülünü almıştı. Törende, 'Kürtçe şarkı söylemek, klip çekmek istiyorum' diyen Kaya, bu sözleri sebebi ile hakarete maruz kalmış, salonda bulunanlar Kaya'ya çatal bıçak fırlatmışlardı. İbo Show'un sunucusu İbrahim Tatlıses de o gece ödül alanlar arasındaydı. Kendisi de bir Kürt olmasına rağmen olaydan yıllar sonra konuşmuş ve Ahmet Kaya'ya destek olmadığını söyleyenlere hakaret etmişti. Öte yandan İbo Show'da Ahmet Kaya şarkısına eşlik eden Serdar Ortaç ise ödül töreninde Ahmet Kaya’nın konuşmasından sonra sahneye çıkarak 10. Yıl Marşı’nı söyletmiş ve 'Bu vatan bizim, başkalarının değil' ifadeleri ile salonu provoke etmişti.