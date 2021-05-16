İbo Show ısrarı felaketi oldu!

Başından vurulduktan sonra uzunca bir süre tedavi gören ve iyileştikten sonra şov programı yapmaya başlayan İbrahim Tatlıses, programda istediği reytingi alamayınca, sahneye dansöz çıkartınca tepki çekmişti. Buna rağmen yine de istediği reytingi elde edemedi. Bu haftaki program, reyting listesinde ilk ona giremezken bu ısrarlı yayın için final çanları çalmaya başladı.