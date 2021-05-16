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Medya İbo Show ısrarı felaketi oldu!
Medya

İbo Show ısrarı felaketi oldu!

Başından vurulduktan sonra uzunca bir süre tedavi gören ve iyileştikten sonra şov programı yapmaya başlayan İbrahim Tatlıses, programda istediği reytingi alamayınca, sahneye dansöz çıkartınca tepki çekmişti. Buna rağmen yine de istediği reytingi elde edemedi. Bu haftaki program, reyting listesinde ilk ona giremezken bu ısrarlı yayın için final çanları çalmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 11:26:00 -
İbo Show ısrarı felaketi oldu!

15 Mayıs 2021'in reyting sonuçları İbo Show, Sen Çal Kapımı'yı hüsrana uğrattı. Zirvenin birincisi ve ikincisi ATV’nin ve TRT’nin dizileri arasında oldu.

TRT1’in beğenilen projesi Gönül Dağı’nda dün akşam sıkı takipçilerini hem keyiflendiren hem kaygılandıran gelişmeler yaşandı.

İbo Show, bayramın üçüncü günü ‘Özel Bölüm’ ile ekrana geldi. Sevilen program özel bölümüyle reytinglerde hüsrana uğrayarak ilk 10'a giremedi. 


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