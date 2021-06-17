İbo Show ile ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses'ten korkutan haber
İbo Show programını yapan İbrahim Tatlıses, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyat masasına yattı.
69 yaşındaki İbrahim Tatlıses ameliyat oldu. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde operasyon geçiren şarkıcıya stent takıldı. Tatlıses'in sağlık durumu iyiye gidiyor.
İbo Show ile ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses sevenlerini korkuttu.
Hürriyet'te yer alan habere göre; İbrahim Tatlıses damar tıkanıklığı nedeniyle geçen hafta ameliyat masasına yattı.
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde operasyon geçiren şarkıcıya stent takıldı. Gizli gerçekleştirilen operasyonun ardından Tatlıses’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.