İbo Show Deniz Satar’ın başını yaktı! Beşiktaş Hatayspor maçı sonrası olay

Türk spor camiası Beşiktaş’ın Hatayspor karşısındaki 7-0’lık skorunu konuşmaya devam ediyor.

Şampiyonluğa giden Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesi Hatayspor galibiyetiyle moral depoladı. Maç sonrası birçok yorumcu 7-0’lık skoru yorumlarken, bazı spor yazarları ise Beşiktaş’a övgüler dizdi.

Bir dönem TRT Spor ekranlarında seyircileriyle buluşan sunucu Deniz Satar’ın maç sonraki paylaşımları olay oldu. Dijitalde yayınlarına devam eden Deniz Satar bazı maçları gündemine alıp yorumlamasıyla dikkat çekiyor.

Instagram hesabından canlı yayınlar da yapan Satar’ın Beşiktaş Hatayspor maçını yorumlamaması bazı kullanıcıların tepkisine neden oldu. Hikaye bölümünde İbo Show programından paylaşlım yapan Deniz Satar’a bazı kullanıcılar 7-0’lık skoru mesaj kutusundan sordu.

Gelen mesajlara isyan eden Satar, ‘Haksızlığa uğradığımda kaçınız arkamdaydınız? Dijitalde kafama göre takılıyorum. Her maçın ardından bir şey yazma zorunluluğu hissetmiyorum. Kimsenin bana hesap sorma hakkı yok. Hiçbir zaman rengim olmadı, holiganlığım yok’ dedi.