İbo Show çakıldı! TRT’nin dizisi noktayı koydu
13 Şubat 2021 reyting sonuçlarına göre Star TV’de yayınlanan İbo Show büyük bir hüsrana uğradı. Reyting çekişmesinde TRT’nin sevilen dizisi her hafta olduğu gibi Gönül Dağı son noktayı koydu.
İbo Show dün akşam yayınlanan bölümünde Eda Özülkü, Metin Özülkü, Burak Kut, Ferda Anıl Yarkın, Ümit Sayın ve Ege'yi konuk etti. Doksanlar gecesinin yaşandığı program sosyal medyaya damga vurdu. Reytinglerde ise İbo Show adeta çakıldı.
Her hafta izleyici sayısı gittikçe artan Gönül Dağı dizisi adından söz ettirmeye devam ediyor. Reytinglerde dahi zirveyi koruyan dizisinin takipçi sayısı bir hayli fazla.
İşte cumartesi günü reytingleri…
10 - Ana Haber (Kanal D)
9 - İbo Show (Star TV)
8 - Sen Çal Kapımı (Fox TV)
7 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk Özet (Show TV)
6 - Gönül Dağı Özet (TRT)
5 - Survivor (TV8)
4 - Ana Haber (Show TV)
3 - Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu (Fox TV)
2 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Show TV)
1 - Gönül Dağı (TRT)