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Kadın - Aile İbni Sina 1000 yıl önce yazmış! Mimar Sinan'da önermiş: İşte nadir bilinen o yumurta bizim için çok önemli
Kadın - Aile

İbni Sina 1000 yıl önce yazmış! Mimar Sinan'da önermiş: İşte nadir bilinen o yumurta bizim için çok önemli

Yeniakit Publisher
2023-10-20 00:07:00 - 2023-10-20 00:25:07
İbni Sina 1000 yıl önce yazmış! Mimar Sinan'da önermiş: İşte nadir bilinen o yumurta bizim için çok önemli

Mimar Sinan ve İbn-i Sina'nın kendi dönemlerinde oldukça fazla kullandıklarını ve deve kuşu yumurtasını önerdiklerini biliyor muydunuz? Peki ya faydalarını hiç biliyordunuz mu? İşte nadir bilinen deve kuşu yumurtasının faydaları...

Mimar Sinan ve İbn-i Sina'nın kendi dönemlerinde fazlasıyla kullandıkları deve kuşu yumurtasının faydalarını hiç bilmiyordunuz. İşte nadir bilinen deve kuşu yumurtasının faydaları...
Eserleriyle adı hiç unutulmayan usta Mimar Sinan'ın inşaatlarda kullandığı temel malzeme, deve kuşu yumurtasıydı. Deve kuşu yumurtası, pire ve böceklere karşı kullanılıyordu. Bununla beraber, deve kuşu yumurtası İbn-i Sina'nın da radarındaydı. İbn-i Sina, güçlü bir kalsiyum kaynağı olan deve kuşu yumurtasının kemik erimesine iyi geldiğini keşfetmişti. İşte Mimar Sinan ve İbn-i Sina'nın da kullandığı deve kuşu yumurtasının faydaları...

DEVE KUŞU YUMURTASININ FAYDALARI

1. Deve kuşu yumurtaları, yüksek kaliteli protein kaynaklarıdır ve kas gelişimi ile onarımı destekleyebilir.

2. Düşük yağ içeriğine sahiptir, bu nedenle düşük yağlı bir diyeti tercih edenler için uygundur. Ayrıca, kolesterol seviyelerini kontrol etmeye çalışanlar için tavuk yumurtalarına göre daha düşük kolesterol içerir.

3. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan deve kuşu yumurtaları, kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bu yumurtalar çeşitli vitaminler ve mineraller içerir, bu da vücudun ihtiyacı olan besin maddelerini karşılamaya yardımcı olabilir. Özellikle B vitaminleri, A vitamini, D vitamini, selenyum ve demir içerirler.

4. Deve kuşu yumurtaları, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan bazı besin maddelerini içerir ve antioksidanlarla doludur. Bu antioksidanlar, hücrelerin oksidatif stresle savaşmasına katkıda bulunabilir.
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5. aydinlik' aktardığı bilgide: Deve kuşu yumurtası, saç ve cilt sağlığını desteklemek için önemli olan biyotin gibi besin maddelerini içerirler bilgisine yer verildi. Yumurtalar, sindirim sistemi sağlığını destekleyen lif içermese de, sindirim fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcı olabilirler.

İBNİ SİNA KİMDİR?

İBNİ Sina 16 yaşında tıp ilmini öğrenmek için kitaplar okumaya başlar. Kısa zamanda tıbbi bilgileri öğrenmek bir yana, yeni tedavi yöntemleri de geliştirir. 19 yaşına geldiğinde ise artık o bir tıp doktorudur. Eserleri başta Fransa’nın en meşhur tıp fakülteleri olan Montpellier ve Louvain Üniversiteleri olmak üzere Avrupa’daki tıp fakültelerinde temel kitap olarak okutuldu. İbni Sina 980-1037 yılları arasında yaşayan İbni Sina kulunç hastalığı nedeniyle öldü.

Mimar Sinan Kimdir Kısa ve Öz?

Mimar Sinan veya Koca Mi'mâr Sinân Âğâ, Osmanlı başmimarı ve inşaat mühendisi. Kariyerinde önemli eser verdiği Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde başmimar olarak görev yapan Mimar Sinan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınmıştır.

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