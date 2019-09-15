İbn-i Sina'nın sağlık tavsiyeleri

Yıllar öncesinde yazdığı yazılarla, hala bugün bizlere ve tıp doktorlarına ışık tutan İbn-i Sina'nın sağlık için verdiği öğütleri sizler için derledik. İbn-i Sina'nın çocuklar için söyledikleri nelerdir? Astım, uçuk ve uyku için hangi tavsiyeleri vermiştir? İşte detaylar..

Batılı kaynakların "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdiği İbn-i Sina, yıllar önce yazmış olduğu "Küçük Tıp Kanunu" kitabının içerisinde, birbirinden önemli bilgiler yer alıyor.

İbn-i Sina'nın "Küçük Tıp Kanunu" kitabındaki şifalı besinler

1) Meyve suyu

İbn-i Sina'nın yazmış olduğu metinde; "Anne, bebeğini sütten kestiği zaman yemeğe dönmelidir. Yemeklerin en hafif ve yumuşağı ile başlamalı, ağırlarına doğru yavaş yavaş ilerlemelidir. Yedi yaşından sonra, on dört yaşına erişinceye kadar çocuğa meyve suyu içirilmemelidir. Çünkü bu, beyin ve sinir sistemini zayıflatır." demiştir.

2) Uçuk ve mantar

Sirkenin yararını sık sık belirten ve kullanan İbn-i Sina; mantar ve uçuk için; "Uçuk ve mantar tedavisinde bölgeye uygulanacak ilaç, sarı terminalia tohum özü, meyan kökü yaprağı karşımının ezilmesi, bölgeye sirke, yağ ve petekle sürülmesidir. Gıda hafifletir." demiştir.

3) Soğuk su

Şimdilerde keşfedilen soğuk suyun dinç ve genç tutma özelliğini, İbn-i Sina yıllar önce tavsiye ederken; "Kuvveti yerinde olanlar için soğuk su banyoları iyidir. Mevcimin soğuk su banyosuna muvafık olması lazımdır. İhtiyarlar ve çocuklar için soğuk su banyoları iyi değildir. Soğuk suya birden bire girilmelidir, titreme gelmeden evvel çıkılmalıdır." sözlerini kullanmıştır.

4) Astım

İbn-i Sina astımı o zamanlar tarif edip, çözümü için; "Bir kimse yürürken hareketlerinde nefes daarlığı ile birlikte sert sallantı ve göğsünde ağırlık varsa pişirilmiş kuru zufa otu yedirilir, ada soğanı sıyrığı (yalamtık), geven, sarı incir, kabuksuz badem ve bal ile birlikte yedirilerek, içirilir. Ceviz yağı ile birlikte nohut suyu, dereotu yedirilir ve sıcak su içirilir." demiştir.

5) Aşırı uyku

Uyku dengesini; "Uyku organları dinlendirir ve yemekleri sindirir. Kişiyi ve nefsi korur. Bedendeki doğal hareketler uyku ile olgunlaşır. Aşırı uyku bedeni soğutur, kişiyi aptallaştırır, yüzü kurutur. Uykusuzluk ise cesedi kurutur, nemini temizler, güçleri çözer, iradeyi engeller, mizacı bozar. Aşırı uykusuzluk hali dengesizlik yapar." şeklinde açıklamıştır.